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Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем

Политика
Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 3 января. Надежды Литвы на помощь Евросоюза в экономическом и политическом противостоянии с Китаем могут не оправдаться. Это, в частности, признал литовский политик и еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

Непродуманные шаги Вильнюса в 2021 году привели к тому, что Пекин не только оборвал дипломатические контакты с прибалтийской страной, но и фактически прекратил с ней торгово-экономические отношения. Власти Литвы такого жесткого ответа от КНР совершенно не ожидали, и за помощью в разрешении этой ситуации обратились к руководству Евросоюза.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, обращаясь за поддержкой к ЕС, отметил необходимость заставить Китай вести торговлю по признанным международным правилам, а не пытаться использовать эту сферу для давления на другие страны.

Правда, со стороны Вильнюса такие аргументы звучат довольно странно, ведь именно Литва совсем недавно наложила ограничения на торговлю с Белоруссией, и все ради выполнения даже не своих, а исключительно американских санкций. Судя по всему, политика двойных стандартов стала в Прибалтике настоящей нормой жизни, и литовские власти не считают такой подход чем-то экстраординарным.

Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем
ФБА «Экономика сегодня» /

Тем не менее, вопреки ожиданиям Вильнюса, Брюссель накладывать санкции на Пекин пока не спешит. Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс не слишком удивлен подобным развитием событий. Он отмечает, что официально Китай не вводил ограничения в отношении Литвы, все они были наложены негласно, а потому дать официальную реакцию на отсутствующие санкции Евросоюзу будет проблематично.

Однако даже если ЕС признает наличие торговых санкций со стороны КНР, вряд ли все европейские государства захотят портить отношения с таким экономическим гигантом, как Пекин, ради Вильнюса.

Более того, для утверждения пакета ограничительных мер необходимо, чтобы его одобрили делегаты, представляющие в Совете ЕС не менее 65% европейских граждан. И очевидно, что первостепенную роль в итоговом решении будет иметь мнение парламентариев от Германии, Франции, Италии и других ведущих стран Евросоюза, а вовсе не Прибалтики.

В любом случае вся процедура подготовки санкций в отношении Китая и их рассмотрения, по оценкам Синкявичюса, займет около полугода. За это время Литва уже может понести серьезные экономические потери, а возможностей для закрытия финансовых брешей у страны сейчас немного.

Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем
Федеральное агентство новостей /

Вероятнее всего, в сложившейся ситуации ЕС будет аккуратно, но настойчиво подводить Вильнюс к примирению с Китаем. Для этого литовские власти для начала могут, например, переименовать торговое представительство Тайваня, из-за открытия которого изначально и разгорелся конфликт.

Литовский еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс тоже намекает властям Литвы, что рассчитывать на поддержку Брюсселя стране особенно не стоит, поэтому, скорее всего, Вильнюсу придется в очередной раз выбирать между собственными экономическими интересами и отстаиванием проамериканских ценностей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пригрозил поставить жирную точку в вопросе транзита грузов через Литву. С таким заявлением глава государства выступил из-за планов Вильнюса ввести санкции против Минска.

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Все новости / Политика / Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем
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