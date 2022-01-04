«Демократические ястребы» США грозят России новыми санкциями

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Адам Шифф, председатель комитета Конгресса США по разведке, призвал к новым санкциям в отношении России. По версии парламентария, только широкие секторальные ограничительные меры самого жесткого характера могут «удержать Россию от нападения на Украину».

«Я опасаюсь, что Путин, скорее всего, вторгнется. Честно говоря, я до сих пор не понимаю всей мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном», — завил Шифф.

Заявление это, прямо скажем, отдает какой-то настолько незамутненной уверенностью, что, право слово, становится интересно, кто такой мистер Шифф. И насколько он вообще компетентен в вопросах политики — как внутриамериканской, так и внешней.

Самое удивительное, что Адам Шифф — представитель Демократической партии. Хотя, казалось бы, риторика о том, что «на Россию нужно давить», больше характерна для республиканцев.

Однако, кажется, этот парламентарий являет собой типичного «демократического ястреба». Нужно отметить, с определенной долей «боевого безумия». Например, в 2018 году этот конгрессмен обвинил Россию в том, что именно Кремль стал информационно раздувать американские протестные настроения на волне BLM. А также «пропагандировать вторую поправку американской Конституции» (поправка о праве на владение оружием гражданами Соединенных Штатов). И пропаганда BLM, равно как и второй поправки, со стороны Кремля была направлена на то, чтобы «американцы активнее убивали друг друга».

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Тут нужно понимать, что эта пламенная речь Шиффа про «российское вмешательство» в американские беспорядки только извне смотрелась как нечто не очень адекватное. Если же говорить про внутреннюю политику США, то господин конгрессмен попытался «перевести стрелки» на Россию по очень болезненной для Америки теме, которая последовала сразу же после волны массовых протестов на ниве BLM. А именно — проблеме регулярных и порой массовых уличных перестрелок. Перестрелки эти к 2021 году стали носить характер эпидемии.

Если посмотреть, где уличная стрельба стала наиболее частым и массовым явлением, то можно увидеть интересную корреляцию: масс-шутинги характерны именно для тех штатов и отдельных городов, где у власти находятся демократы.

И в этой истории Шиффу как представителю Демократической партии нужно было найти «внешнего врага», которого, собственно, и искать долго было не нужно. Ведь на этот случай у США всегда есть Россия. Так что BLM раздули, по версии «демократического ястреба», тоже мы.

Однако этим смелые заявления Адама Шиффа, естественно, не исчерпываются. Так, в 2020 году он предположил, что Россия может напасть на США.

wikipedia.org / Nick Solari / CC BY-SA 2.0

В частности, конгрессмен заявил:

«Как выразился один из свидетелей во время нашего расследования, предшествовавшего импичменту, Соединенные Штаты помогают Украине и ее народу, чтобы мы могли сражаться с Россией там и нам не пришлось сражаться с Россией здесь».

Упоминание импичмента в речи Шиффа не случайно. Он один из «архитекторов» попытки отрешения Дональда Трампа от власти через данную процедуру. И именно он несколько лет подряд утверждал, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, при этом как на стороне республиканцев и Трампа, так и на стороне демократов и Берни Сандерса. Более того, по мнению ряда аналитиков, именно заявления о сотрудничестве Сандерса с Россией, которые сделал Шифф в американской прессе, не позволили этому кандидату победить в партийных праймериз у Хиллари Клинтон в 2016 году. Что характерно, доказательств сотрудничества Сандерса с Кремлем в итоге предоставлено не было.

Естественно, что заявлений Шиффа в итоге не хватило и для того, чтобы доказать вину Трампа в «сговоре с Россией», и для объявления ему импичмента. Хотя тогда, в 2019–2020 годах, Шифф высказывал «абсолютную уверенность» в весомости «доказательств». Правда, двухчасовая обвинительная речь конгрессмена, которой и открылись слушания по импичменту, была сплошь составлена из данных СМИ и прочих «открытых источников».

Вся эта история нужна здесь, чтобы было понятно, насколько «достоверной информацией» располагает Адам Шифф, когда делает свои громкие заявления. И чего они стоят.

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Однако здесь нужно снова обратить внимание на внутрифракционную борьбу в окружении президента Джо Байдена. В конце прошлого года после переговоров с Путиным в публичном поле США явно стали побеждать американские «голуби», которые предлагали пересмотреть отношения с Россией в сторону компромиссов и сотрудничества. Более того, на 12 января назначены переговоры представителей нашей страны и стран НАТО, которые имеют некоторые шансы на компромисс.

Что, естественно, очень не нравится «ястребам», которые теряют как политические, так и электоральные позиции. И вот уже премьер-министр Финляндии Санна Марин говорит, что ее страна может рассмотреть вариант вступления в НАТО. Это ровно в тот момент, когда Россия заявляет о недопустимости расширения Альянса на восток, поскольку такое продвижение явно не будет способствовать укреплению глобальной безопасности. А в США в то же время Шифф грозит Москве новыми санкциями.

ФБА «Экономика сегодня» /

К слову, по поводу санкций Америки в адрес России все было сказано уже довольно давно. Так, еще в 2018 году американский сенатор Рон Джонсон завил:

«Сначала принимаются те или иные меры, а впоследствии никто обстоятельно не разбирается, работают ли они. Трудно, на мой взгляд, утверждать, что санкции, введенные против России, действительно эффективны».

В начале 2020 года ряд американских экономических аналитиков вообще пришли к выводу, что в текущей ситуации ограничительные меры со стороны США только «укрепляют экономику России». Но несмотря на все это, 30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, где лидер США в очередной раз заговорил о санкционной политике. На что Путин ответил, что «это было бы серьезной ошибкой» со стороны Вашингтона. Судя по всему, на этом «обмен любезностями» закончился. И теперь самое интересное предстоит именно 12 января, на переговорах России и НАТО.

Учитывая активность американских и некоторых европейских сторонников «давления на Россию любой ценой», мы до этой даты услышим еще массу «интересных заявлений», а то и прямых угроз в адрес нашей страны. Впрочем, в данном случае не лишним будет вспомнить, что «собака лает, а караван идет». И главный вопрос здесь не в том, что говорят отдельные американские конгрессмены, а в том, о чем в итоге договорятся дипломаты и военные в Брюсселе. Ждать этого осталось недолго. Меньше десяти дней.