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Кинокритик Сычев объяснил успех заключительной части фильма «Последний богатырь» в прокате

Шоу-бизнес
Кинокритик Сычев объяснил успех заключительной части фильма «Последний богатырь» в прокате
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»  / 

Кинокритик, продюсер, кинообозреватель, основатель и руководитель Киноклуба МГУ Сергей Сычев в разговоре с ФАН объяснил, с чем связан успех заключительной части фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Премьера третьей части сказочной киноэпопеи состоялась 23 декабря. На сегодняшний день ее сборы составляют 463,6 миллиона рублей. Это больше, чем сборы нового «Человека-паука» и мультфильма «Зверопой-2».

По мнению критика Сычева, столь блестящие показатели вполне объяснимы.

«Здесь никакого сюрприза нет. На этот фильм делали ставку все основные игроки рынка, поэтому ему было выдано максимальное количество сеансов. Кроме того, он вышел позже «Человека-паука», когда тот уже все свое отработал в новогодние каникулы, которые, в принципе, считаются самым денежным временем для любого релиза. Поэтому он и собирает свои деньги», — объясняет киноэксперт.

Кинокритик Сычев объяснил успех заключительной части фильма «Последний богатырь» в прокате РФ
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» /

Теперь знатоков кинематографа волнует вопрос, сможет ли заключительная часть «Последнего богатыря» «обскакать» своих предшественников по сборам.

«Вопрос в том, сможет ли он (третий фильм трилогии. — Прим. ФАН) догнать вторую часть с ее тоже невероятным успехом. Я думаю, за этим сейчас все наблюдают, все ждут и делают свои предположения», — заключил кинообозреватель Сергей Сычев.

Сюжет картины «Последний богатырь. Посланник тьмы» вновь перенесет зрителя в сказочный мир, где главный герой Иван столкнется с силами зла, чтобы вызволить свою невесту Василису из плена. Картина приготовила немало сюрпризов, один из них — участие в картине певца Филиппа Киркорова. Звезде эстрады досталась роль жар-птицы. Ранее исполнитель рассказал о шалостях на съемках и о том, как он попал в кинопроект.

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