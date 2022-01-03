Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 18:37
18:36
Происшествия
В Оренбурге медсестра перевела аферистам 4,6 млн рублей
18:33
Общество
Ямальский Центр управления регионом стал самым «детективным» благодаря разоблачению фейков
18:33
Происшествия
Группа туристов провалилась под лед на озере Светлом в Алтайском крае
18:30
Весь мир
Белый дом субсидирует цены на мясо в США
18:29
Общество
Правозащитники ФБР выступили против полицейского насилия в отношении подростков в США
18:26
Спорт
Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
18:15
Политика
Реальная политика в заявлении секретаря СНБО Украины Данилова. Колонка Голоса Мордора
18:14
Общество
Священник Духович призвал христиан вакцинироваться от COVID-19
18:12
Общество
Тысячи туристов отметили Новый год на горной вершине Эльбрус
18:12
Происшествия
Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ирина Лобачева узнала об измене Ильи Авербуха благодаря маленькому сыну

Шоу-бизнес
Ирина Лобачева узнала об измене Ильи Авербуха благодаря маленькому сыну
Global Look Press  /  Maxim Burlak/Russian Look

Москва, 3 января. Чемпионка мира в танцах на льду Ирина Лобачева вспомнила, как разводилась со своим партнером — хореографом и продюсером ледового шоу Ильей Авербухом. По словам бывшей спортсменки, причиной ее расставания с экс-супругом стала его неверность.

Если верить Лобачевой, проблемы в их паре начались после запуска «Ледникового периода». Именно там Авербух встретил другую женщину, причем экс-фигуристка узнала об измене благодаря маленькому сыну. Чемпионка мира рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион», что эта девушка подозвала мальчика к себе в раздевалке проекта, в котором звезды выступают на льду с фигуристами.

«Ему было тогда 2,5–3 годика. И она ему сказала: «Познакомься, это твой братик». Мартин подошел ко мне и сказал: «Мама, а что у меня за братик?»» — поделилась Лобачева.

Предполагается, что любовница хореографа родила от него сына. Бывшая жена Авербуха до сих пор помнит день недели, в который она обо всем узнала — это произошло в пятницу, и суд уже не работал. Экс-спортсменка проплакала все выходные, а в понедельник пошла подавать на развод.

После расставания с хореографом Лобачева жила с актером Дмитрием Марьяновым. Позже она вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе ее на 17 лет, но в 2020 году их брак тоже распался.

Илья Авербух женился во второй раз — его супругой стала актриса Лиза Арзамасова. Недавно продюсер ледового шоу показал трогательное видео с четырехмесячным сыном от молодой жены.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Лобачева узнала об измене Ильи Авербуха благодаря маленькому сыну
авербух лобачева фигуристы
Комментировать