Ирина Лобачева узнала об измене Ильи Авербуха благодаря маленькому сыну

Москва, 3 января. Чемпионка мира в танцах на льду Ирина Лобачева вспомнила, как разводилась со своим партнером — хореографом и продюсером ледового шоу Ильей Авербухом. По словам бывшей спортсменки, причиной ее расставания с экс-супругом стала его неверность.

Если верить Лобачевой, проблемы в их паре начались после запуска «Ледникового периода». Именно там Авербух встретил другую женщину, причем экс-фигуристка узнала об измене благодаря маленькому сыну. Чемпионка мира рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион», что эта девушка подозвала мальчика к себе в раздевалке проекта, в котором звезды выступают на льду с фигуристами.

«Ему было тогда 2,5–3 годика. И она ему сказала: «Познакомься, это твой братик». Мартин подошел ко мне и сказал: «Мама, а что у меня за братик?»» — поделилась Лобачева.

Предполагается, что любовница хореографа родила от него сына. Бывшая жена Авербуха до сих пор помнит день недели, в который она обо всем узнала — это произошло в пятницу, и суд уже не работал. Экс-спортсменка проплакала все выходные, а в понедельник пошла подавать на развод.

После расставания с хореографом Лобачева жила с актером Дмитрием Марьяновым. Позже она вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе ее на 17 лет, но в 2020 году их брак тоже распался.

Илья Авербух женился во второй раз — его супругой стала актриса Лиза Арзамасова. Недавно продюсер ледового шоу показал трогательное видео с четырехмесячным сыном от молодой жены.