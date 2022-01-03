Алжирская нефтегазовая госкомпания Sonatrach достигла рекордной выручки в 2021 году

Алжир, 3 января. Государственная алжирская нефтегазовая компания Sonatrach достигла в 2021 году выручки в 35 млрд долларов, что на 15 млрд превышает доходы 2020-го, сообщил генеральный директор предприятия Тауфик Хаккар в интервью местному телеканалу.

При этом, по его словам, в течение прошлых 12 месяцев добыча углеводородов увеличилась на 5%. В период с 2022 по 2026 компания намерена выделить в качестве инвестиций 40 млрд долларов. Пятая часть из них пойдет на развитие четырех национальных химических проектов, добавил Хаккар, не представив дополнительных подробностей.

Затронув вопрос о мировых ценах на нефть, гендиректор предположил, что они могут вырасти до 100 долларов за баррель ввиду дисбаланса между спросом и предложением.

«Это положительно отразится на стоимости энергоносителей, особенно с учетом повышения инвестиций в данную сферу», —отметил чиновник.

Глава Sonatrach коснулся темы пересекающего территорию Марокко газопровода, работа которого остановилась в начале ноября. По его словам, властям АНДР удалось быстро продать экспортируемый по данной магистрали СПГ в регион Средиземноморья, не указав конкретно, о каких именно странах идет речь.

«Дополнительные мощности транспортировки по трубопроводу Medgaz, который соединяет напрямую Алжир и Испанию, введут в эксплуатацию до конца января. Ожидается, что они достигнут 10,5 млрд кубометров в год, в то время как сейчас эти показатели составляют 8 млрд», — добавил Хаккар.

Североафриканская республика прекратила поставки газа через Марокко 1 ноября 2021 года. Тогда же Sonatrach объявила, что продолжит экспорт в Испанию только по подводной магистрали Medgaz.