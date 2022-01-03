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Алексей Червоткин стал бронзовым призером масс-старта на «Тур де Ски» в Италии

  /   Обновлено: 03 января 2022 18:17
Спорт
Алексей Червоткин стал бронзовым призером масс-старта на «Тур де Ски» в Италии
instagram.com  /  @alexsey_chervotkin

Валь-ди-Фьемме, 3 января. Российский лыжник Алексей Червоткин завоевал бронзу в мужском масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Италии.

Шестикратный чемпион мира Йоханнес Хесфолт Клебо одержал уверенную победу в гонке с общего старта классическим стилем на заключительном этапе «Тур де Ски». Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту 31,2 секунды.

Серебряным призером гонки в Валь-ди-Фьемме стал финский лыжник Ийво Нисканен. Россиянин Алексей Червоткин занял третье место, опередив на финише своего соотечественника Дениса Спицова. Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов показал пятый результат. Иван Якимушкин финишировал девятым.

Ранее россиянка Наталья Непряева завоевала золото в женском масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Победа позволила ей упрочить лидерство в общем зачете многодневки.

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Все новости / Спорт / Алексей Червоткин стал бронзовым призером масс-старта на «Тур де Ски» в Италии
спорт тур де ски лыжные гонки масс-старт червоткин
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