Алексей Червоткин стал бронзовым призером масс-старта на «Тур де Ски» в Италии

Валь-ди-Фьемме, 3 января. Российский лыжник Алексей Червоткин завоевал бронзу в мужском масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Италии.

Шестикратный чемпион мира Йоханнес Хесфолт Клебо одержал уверенную победу в гонке с общего старта классическим стилем на заключительном этапе «Тур де Ски». Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту 31,2 секунды.

Серебряным призером гонки в Валь-ди-Фьемме стал финский лыжник Ийво Нисканен. Россиянин Алексей Червоткин занял третье место, опередив на финише своего соотечественника Дениса Спицова. Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов показал пятый результат. Иван Якимушкин финишировал девятым.

Ранее россиянка Наталья Непряева завоевала золото в женском масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Победа позволила ей упрочить лидерство в общем зачете многодневки.