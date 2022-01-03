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Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа для покрытия дефицита

  /   Обновлено: 03 января 2022 17:38
Экономика
Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа для покрытия дефицита
gazprom.ru

Киев, 3 января. Дефицит газа на Украине при отсутствии достаточных объемов импорта может быть компенсирован за счет «воровства» российского топлива из транзитной трубы. Об этом заявил изданию «Зеркало недели» бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он предупредил, что, если потребление газа на Украине достигнет значений февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос. Если же Украина пойдет на воровство российского газа, ее будет ждать остановка транзита и немедленное расторжение действующего контракта, отметил Коболев.

Украина с 2015 года не покупает газ у России. Страна получает топливо виртуальным реверсом — часть транзитных объемов перекупается у европейских импортеров, но физически газ в страны ЕС не попадает, хоть и оформляется как импортный.

В конце 2019 года «Газпром» и Украина подписали пятилетний транзитный контракт. Согласно условиям соглашения, в первый год объем транзита должен составлять 65 млрд кубометров, а в последующие четыре — 40 млрд.

Тем временем на Украине массово закрываются автомобильные газовые заправки из-за подорожания топлива. Газ стал самым дорогим горючим, в результате чего его продажи упали на 90%.

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украина газ коболев
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