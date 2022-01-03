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Управляющая петербургского ресторана рассказала о работе после введения QR-кодов

Общество

Со 2 января вступило в силу изменение в постановлении об антиковидных ограничениях №121, предписывающие предъявлять QR-коды для посещения заведений общепита и торговых центров. Местные рестораны уже активно осваивают новые правила обслуживания клиентов. 

«Во всех случаях обязательно иметь с собой паспорт или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность. Также нужен QR-код о перенесенном заболевании, либо о вакцинации, справка о постоянном или временном медотводе, которая выдана вам врачебной комиссией», — отметила управляющая одного из ресторанов Анастасия.

Исключения предполагаются для лиц старше 60 лет. Им достаточно показать сертификат о вакцинации или перенесенной болезни на бумажном носителе с подписью или печатью врача или медицинской организации.

Требование о предъявлении QR-кода не распространяется на производственные столовые, предприятия общественного питания в гостиницах для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Также его не понадобится показывать при посещении магазинов без торгового зала, аптек, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

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