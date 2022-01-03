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Песенку Jingle Bells запретили в школе Нью-Йорке из-за «расизма»

Весь мир
Песенку Jingle Bells запретили в школе Нью-Йорке из-за «расизма»
ru.wikipedia.org  /  Billie Ward from New York, USA / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 3 января. Одна из начальных школ Нью-Йорка исключила песню «Jingle Bells» из своего списка рождественских композиций из-за расизма. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Начальная школа Council Rock в Брайтоне заменила «Jingle Bells» другими песнями, которые «не могут быть спорными или оскорбительными», написал в своем письме директор учебного заведения Мэт Тэппон. В тексте говорится, что запрет связан со статьей профессора Бостонского университета Кайны Хэмилл, опубликованной в 2017 году. Композицию впервые начали исполнять 1857 году во время шоу менестрелей, где артисты зачастую использовали разновидность грима, которая называется «блэкфейс» и красили себе лицо в черный цвет.

Хэмилл рассказала журналистам, что не призывала в своей работе запретить исполнение песни, только исследовала ее происхождение.

«В моей статье я попыталась рассказать историю первого исполнения песни. Песню нужно петь, наслаждаться и обсуждать», — сказала она.

Суперинтендант Центрального школьного округа Брайтона Кевин Макгоуэн защитил решение учебного заведения и сказал, что это «не очередная попытка навязать повестку дня».

«Это не был взбесившийся либерализм или «культура отмены», как некоторые предполагали. Никто не говорил, что вы не должны петь «Jingle Bells»», и никоим образом не предлагать этого своим детям», — сказал он.

В начале октября в Калифорнии учительницу отстранили от ведения занятий из-за того, что она спародировала танец индейцев перед учениками.

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сша нью-йорк расизм школы
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