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Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
Спорт
Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
instagram.com  /  @natali_nepryaeva

Главная победа лыжницы Натальи Непряевой должна быть в феврале. Об этом в своем Telegram-канале заявил известный журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

3 января российская лыжница Наталья Непряева победила на этапе «Тур де Ски» в классическом масс-старте на 10 километров, который проходил в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Россиянка преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды. Второе место заняла представительница Норвегии Хейди Венг, отстав от Непряевой на 3,7 секунды. Тройку призеров замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии с отставанием в 4,8 секунды.

Комментатор Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

1 января 2022 года на предыдущем этапе в немецком Оберсдорфе Непряева одержала победу в спринте классическим стилем и возглавила общий зачет.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев восхитился яркими выступлениями спортсменки и призвал одержать главную победу на Олимпийских играх в Пекине, которые начнутся уже через месяц, и попасть в историю лыжных гонок.

«И снова браво, Непряева! Вновь победа, теперь надо попадать в историю, брать первой среди россиянок общий зачет «Тур де Ски»! Но главная победа должна быть в феврале в Пекине!» — написал он.

Комментатор Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
instagram.com / @natali_nepryaeva

Подписчики Губерниева поддержали комментатора и восхитились отличными результатами.

«Какая молодец! Наташенька, браво», — отмечают болельщики.

«Молодец, Наташа, ты лучшая!» — восторгаются любители российского спорта.

Отметили подписчики и заслугу главы Федерации гонок России Елены Вяльбе, с которой у Губерниева в последнее время случаются разногласия.

«И Вяльбе, получается, молодец, чуть тишины — и пошли медали», — написал один из фанатов.

Комментатор Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
Федеральное агентство новостей / Перегудов Роман

Ранее бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи», соучредитель махачкалинского «Динамо» и ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов заявил, что не видит у сборной России ресурсов для выхода на чемпионат мира. По его словам, в предстоящих стыковых матчах команде почти нечего предложить соперникам.

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