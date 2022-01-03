Российский авторынок пополнится в 2022 году кроссовером Chevrolet нового поколения

Москва, 3 января. Производство кроссовера нового поколения Chevrolet Tracker началось на заводе UzAuto Motors в Узбекистане. В 2022 году автомобиль должен появиться в России.

Chevrolet Tracker нового поколения создан на платформе GEM, разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Завод в Узбекистане выпускает кроссовер с литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 125 лошадиных сил при 180 Нм крутящего момента. Модель имеет только автоматическую коробку передач.

На российском рынке ранее продавался Chevrolet Tracker предыдущего поколения. Модель была создана на платформе Opel Mokka, однако вскоре руководство Chevrolet сменило стратегию, отказавшись от продажи бюджетных автомобилей в России. Завод UzAuto Motors уже производит для российского рынка модели Nexia, Spark и Cobalt.

Chevrolet ранее отказался устанавливать ручные стеклоподъемники на пикап Silverado. Американский производитель машин также собирается установить систему пуска двигателя с помощью кнопки.