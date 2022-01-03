Египет доставил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан

Каир, 3 января. Египет направил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил республики.

Пресс-секретарь ведомства рассказал, что доставка груза произошла по указу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Военный транспортный самолет вылетел с авиабазы в Восточном Каире и направился в международный аэропорт Джубы с большим количеством медицинской и гуманитарной помощи в сотрудничестве с египетским обществом Красного Полумесяца, чтобы облегчить бремя для граждан южной части Судана», — говорится в сообщении.

Доставка гумпомощи является подтверждением глубоких исторических связей Египта и Судана, а также ведущей роли республики по отношению к странам африканского континента во времена бед и кризисов.

Последняя поставка продуктов питания и медикаментов произошла в ноябре. Тогда вооруженные силы республики перевезли несколько десятков тонн в южные регионы африканского государства.