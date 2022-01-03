Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 18:36
18:36
Происшествия
В Оренбурге медсестра перевела аферистам 4,6 млн рублей
18:33
Общество
Ямальский Центр управления регионом стал самым «детективным» благодаря разоблачению фейков
18:33
Происшествия
Группа туристов провалилась под лед на озере Светлом в Алтайском крае
18:30
Весь мир
Белый дом субсидирует цены на мясо в США
18:29
Общество
Правозащитники ФБР выступили против полицейского насилия в отношении подростков в США
18:26
Спорт
Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
18:15
Политика
Реальная политика в заявлении секретаря СНБО Украины Данилова. Колонка Голоса Мордора
18:14
Общество
Священник Духович призвал христиан вакцинироваться от COVID-19
18:12
Общество
Тысячи туристов отметили Новый год на горной вершине Эльбрус
18:12
Происшествия
Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Египет доставил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан
Весь мир
Египет доставил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан
facebook.com  /  الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

Каир, 3 января. Египет направил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил республики.

Пресс-секретарь ведомства рассказал, что доставка груза произошла по указу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Военный транспортный самолет вылетел с авиабазы в Восточном Каире и направился в международный аэропорт Джубы с большим количеством медицинской и гуманитарной помощи в сотрудничестве с египетским обществом Красного Полумесяца, чтобы облегчить бремя для граждан южной части Судана», — говорится в сообщении.

Доставка гумпомощи является подтверждением глубоких исторических связей Египта и Судана, а также ведущей роли республики по отношению к странам африканского континента во времена бед и кризисов.

Последняя поставка продуктов питания и медикаментов произошла в ноябре. Тогда вооруженные силы республики перевезли несколько десятков тонн в южные регионы африканского государства.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Египет доставил медицинскую и гуманитарную помощь в Южный Судан
гумпомощь египет судан
Комментировать