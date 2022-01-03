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Бабкина вспомнила, как доставала деликатесы в эпоху дефицита

  /   Обновлено: 03 января 2022 17:16
Шоу-бизнес
Бабкина вспомнила, как доставала деликатесы в эпоху дефицита
instagram.com  /  @ngbabkina

Москва, 3 января. Народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала, как жила в период дефицита в Советском Союзе. По словам артистки, ей удавалось добывать различные деликатесы.

Певица вспомнила, что в ту эпоху жила напротив дипломатических корпусов, хотя не имела к ним никакого отношения. Рядом с ее домом было два магазина, в одном из которых принимали макулатуру, а взамен выдавали талоны на книги, рассказала знаменитость «МК».

«У меня там была подружка, вся расфуфыренная, кучерявая, бриллианты — все дела. Я к ней, бывало, заходила, она даже не смотрела, что и сколько я принесла. «Оставляй — говорит, — свою бумагу. Заходи. На тебе самые лучшие талоны»», — вспомнила Бабкина.

Именно эта подруга показала артистке, где можно брать деликатесы. Она проводила народную исполнительницу в соседний магазин с продуктами, в котором был подвал.

«А в этом подвале я видела такое, чего не видела никакая очередь: деликатесы, колбасы, окороки, сыры, рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый дефицит!» — поделилась певица.

Как утверждает Бабкина, ее холодильник всегда был полон продуктов, которые в СССР было не достать. Была у знаменитости еще одна привилегия — она могла выезжать за границу в составе творческих групп. Оттуда эстрадная исполнительница привозила импортные занавески, из которых впоследствии шила платья, пишет Teleprogramma.pro.

Певец Николай Басков тоже поделился воспоминаниями о жизни в СССР. Он рассказал, как однажды продал парфюм актеру Александру Абдулову.

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бабкина дефицит певица
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