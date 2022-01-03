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Минобороны Украины направит военнослужащих и работников ВСУ на обучение в 13 стран

Армия
Минобороны Украины направит военнослужащих и работников ВСУ на обучение в 13 стран
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 3 января. Военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году получат возможность пройти обучение в 13 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, утвердив план кадрового обеспечения международных программ обучения работников и военнослужащих ВСУ в военных учебных учреждениях иностранных государств в текущем году.

«В 2022 году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии», — подчеркнул Резников.

По словам министра, программы подобного рода — это важный вклад международных партнеров Украины в профессиональное развитие ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назначил генерала Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. Соответствующий указ уже подписан президентом страны.

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украина минобороны всу резников
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