Реальная политика в заявлении секретаря СНБО Украины Данилова. Колонка Голоса Мордора

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Прямо перед наступлением нового 2022 года прозвучало одно заявление, на которое почти никто не обратил внимания. Между тем внимания оно заслуживало, и очень пристального, потому что это та самая лакмусовая бумажка, которая отлично показывает, что происходит сейчас на Украине.

В то самое время, когда многочисленные западные СМИ (от самых авторитетных до безобразно бульварных) рисуют на своих страницах планы «нападения Москвы на Киев», когда идет бесконечный подсчет российских войск, расположенных не только вблизи украинской границы, но даже и на Урале, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на всю страну заявляет, что никакой угрозы вторжения нет.

Он сообщает, что бояться совершенно нечего. И это не мэр Киева Виталий Кличко, который распечатывает городские бомбоубежища и заявляет о решимости бороться с российским «агрессором», правда, находясь при этом в швейцарских Альпах. Это не украинские националисты, которые, приняв для храбрости горилки, готовы не только отразить «нападение», но и завоевать Курск, Воронеж, Белгород и Кубань.

Алексей Данилов — лицо ответственное, которое в курсе всех дел и обладает полной информацией. Его заявление — это реальная политика. Это не то, что рисуют СМИ, заявляют различные политики и блогеры, а то, что происходит на самом деле. И примерно то направление, куда Украине приказали двигаться ее настоящие хозяева, — к полному и безоговорочному исполнению Минских соглашений.

То, что Россия не собирается нападать на Украину, разумным людям было понятно уже давно. Ну вот просто незачем. Потому что в итоге придется повесить на себя ответственность за многомиллионную страну, пусть и с братским, но немного сошедшим с ума народом. Лучше подождать, пока этот народ излечится сам и все сделает своими руками, чем проливать кровь непонятно за что и кормить огромную страну с полностью уничтоженной экономикой. А в случае нападения Украины на Донбасс помощь, конечно же, будет, но только помощь. Потому что республики прекрасно справятся и сами, да еще и выйдут на границы Луганской и Донецкой областей, вернув себе территории, которые сейчас находятся под украинской оккупацией.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Но задача российской политики в отношении Украины изначально была не в том, чтобы пролилась большая кровь. Задача — подтолкнуть соседнюю страну к тому самому выздоровлению, отказу от национализма и своей безумной политики. Часть этого — Минские соглашения, которые Украина была вынуждена подписать в условиях тяжелого военного поражения. Договоренности никем не отвергнуты, они остаются актуальными и их необходимо исполнять. Несмотря на многочисленные заявления западных политиков о том, что соглашения не исполняет Россия, там прекрасно понимают, в чем корень всех бед. Риторика против Москвы — это просто такая привычная мантра, без которой обойтись нельзя. Между тем главный препон в исполнении этих соглашений — именно Украина, и понимание этого безусловное.

От того, что происходит на Украине, устали уже все. Прагматики, которые хотели использовать Киев против Москвы, уже понимают, что местный политикум не способен нормально исполнять даже эту достаточно простую задачу. Романтики, которые надеялись на то, что Украина вольется в число европейских демократий и станет некой витриной для РФ, тоже видят, что ничего не получается. Соседняя страна остается жутко коррумпированной, экономика разрушается, а к власти в государстве приходят абсолютно беспринципные люди, которые к тому же опираются на банды ультраправых радикалов.

И в то же время Киев сильно подрывает международную безопасность, оставаясь пороховой бочкой, осложняет и без того не особо хорошие отношения Запада и России, да и вообще многое портит. Все прекрасно понимают, что дальше так продолжаться не может, что-то должно поменяться.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Единственный вариант для этих перемен без большой крови и значимых имиджевых потерь хотя бы на первом этапе — Минские соглашения. Они позволят сохранить Украину, пусть и формально, оставить видимость того, что страна остается единой и ее политика принципиально не меняется. Но на самом деле соглашения — это тот триггер, который запустит полное переформатирование украинской государственности, возможно, и ее переучреждение. Потому что страну придется строить на новых федеральных принципах, с очень большими правами регионов, вплоть до права на самоопределение, строить в формате, который полностью исключит возможность военного вмешательства в дела регионов и национализм на общегосударственном уровне. В противном случае, если хоть одно из этих условий не будет выполняться, Украина легко может лишиться своей государственности.

Заявление секретаря СНБО Данилова — вынужденное. Сделано оно под давлением «партнеров», в рамках именно той «реальной политики». Реальной, а не той, что звучит из всех информационных утюгов. Украину будут подталкивать к исполнению подписанных ею документов. Мягко или жестко — зависит от нее самой. Правда в том, что большие перемены могут начаться уже скоро. Потому что альтернативы им — большой войны — не хочется никому. Тем более самой Украине, для которой эта война будет означать конец существования такого государства.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.