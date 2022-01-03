Автоэксперт Сидоров перечислил правила эксплуатации машины в мороз

Москва, 3 января. Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров указал на ряд причин, по которым автомобиль не заводится в мороз, сообщают «Известия».

Павел Сидоров назвал проблемы с аккумулятором, плохое качество топлива и моторного масла главными причинами, по которым автомобиль не заводится в мороз.

Автоэксперт посоветовал заправлять автомобиль качественным бензином у проверенного производителя. В машины на дизельном топливе он рекомендовал добавлять присадки, которые препятствуют кристаллизации. Менять аккумулятор стоит каждые пять лет.

Машина может не заводиться из-за плохого моторного масла. Сидоров призвал покупать качественное масло, следовать рекомендациям производителя и менять его в соответствии с регламентом.

Основное правило при заводе бензинового автомобиля в мороз — не прокручивать стартер дольше десяти секунд за один раз. Если машина так и не завелась, стоит выключить зажигание, подождать 2–3 минуты и только потом пытаться запустить ДВГ снова.