Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 18:36
18:33
Общество
Ямальский Центр управления регионом стал самым «детективным» благодаря разоблачению фейков
18:33
Происшествия
Группа туристов провалилась под лед на озере Светлом в Алтайском крае
18:30
Весь мир
Белый дом субсидирует цены на мясо в США
18:29
Общество
Правозащитники ФБР выступили против полицейского насилия в отношении подростков в США
18:26
Спорт
Губерниев призвал лыжницу Непряеву выиграть золото Олимпиады в Пекине
18:15
Политика
Реальная политика в заявлении секретаря СНБО Украины Данилова. Колонка Голоса Мордора
18:14
Общество
Священник Духович призвал христиан вакцинироваться от COVID-19
18:12
Общество
Тысячи туристов отметили Новый год на горной вершине Эльбрус
18:12
Происшествия
Подозреваемый в хищении 500 млн рублей бизнесмен убит в Махачкале возле дома
18:08
Политика
Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автоэксперт Сидоров перечислил правила эксплуатации машины в мороз

Экономика
Автоэксперт Сидоров перечислил правила эксплуатации машины в мороз
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 3 января. Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров указал на ряд причин, по которым автомобиль не заводится в мороз, сообщают «Известия».

Павел Сидоров назвал проблемы с аккумулятором, плохое качество топлива и моторного масла главными причинами, по которым автомобиль не заводится в мороз.

Автоэксперт посоветовал заправлять автомобиль качественным бензином у проверенного производителя. В машины на дизельном топливе он рекомендовал добавлять присадки, которые препятствуют кристаллизации. Менять аккумулятор стоит каждые пять лет.

Машина может не заводиться из-за плохого моторного масла. Сидоров призвал покупать качественное масло, следовать рекомендациям производителя и менять его в соответствии с регламентом.

Основное правило при заводе бензинового автомобиля в мороз — не прокручивать стартер дольше десяти секунд за один раз. Если машина так и не завелась, стоит выключить зажигание, подождать 2–3 минуты и только потом пытаться запустить ДВГ снова.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Автоэксперт Сидоров перечислил правила эксплуатации машины в мороз
авто бензин дизтопливо моторное масло авто зимой
Комментировать