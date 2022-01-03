КамАЗ запустит в 2022 году производство новой модели электробуса

Москва, 3 января. Крупнейший отечественный производитель грузовиков «КамАЗ» разработал новую модель электробуса. Ее выпуск стартует уже в 2022 году, сообщила пресс-служба компании.

В новой модели электробуса отсутствует дизельный отопитель, отметили в КамАЗе. Предусмотрены улучшенные батареи с большей емкостью, которые повысят автономный ход электробуса с 50 до 80 километров.

«Переход от дизельного отопителя только на электрическую часть — это соответствие общемировому тренду повышения экологичности транспорта, и мы также движемся в этом направлении», — заявил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров.

Регионы страны уже проявляют высокий интерес к инновационному электротранспорту КамАЗа. В компании рассказали, что тестовая эксплуатация электробуса недавно подошла к концу в Казани, а сейчас этот экземпляр тестируется в Белгороде.

Завод «КамАЗ» намерен увеличивать продажи машин в 2022 году, несмотря на дефицит компонентов в автопроме. Об этом ранее сообщил глава концерна Сергей Когогин.