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Йеменские хуситы захватили принадлежащий ОАЭ корабль в Красном море

Весь мир
Йеменские хуситы захватили принадлежащий ОАЭ корабль в Красном море
Global Look Press  /  Xinhua

Сана, 3 января. У побережья йеменской провинции Ходейда в Красном море хуситы из движения «Ансар Аллах» захватили принадлежащий ОАЭ корабль.

Первой об этом сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), по данным которой нападение было совершено с воскресенья на понедельник около полуночи. На сайте MarineTraffic.com появились сведения о том, что целью повстанцев стал следовавший под эмиратским флагом десантный корабль Rwabee, который в течение нескольких часов пропал из поля видимости систем спутникового слежения.

Затем представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции сообщили о том, что хуситы совершили акт «вооруженного пиратства». При этом отмечалось, захвачено было судно, перевозившее медицинское оборудование из демонтированного саудовского полевого госпиталя, располагавшегося на острове Сокотра.

«Ополчение хуситов должно немедленно освободить корабль, в противном случае силы коалиции предпримут все необходимые меры и процедуры для борьбы с этим нарушением, включая применение силы», — заявил в понедельник представитель коалиции Турки аль-Малки.

Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сари в свою очередь заявил, что судно было перехвачено из-за того, что незаконно вошло в йеменские воды, принимало участие в боевых действиях и перевозило военные грузы.

Захват Rwabee является не первым нападением повстанцев на саудовский корабль в регионе, однако предыдущий раз имел место только в 2016 году. Тогда хуситы атаковали судно SWIFT-1, курсировавшее по одному маршруту между Йеменом и базой эмиратских войск в Эритрее.

В представители арабской коалиции говорили о том, что моряки перевозили исключительно гуманитарную помощь, однако позже эксперты ООН выразили сомнения в правдивости этих утверждений.

ОАЭ принимают участие в йеменской войне в составе возглавляемой Эр-Риядом коалиции, поддерживающей силы правительства Мансура Хади. Это воспринимается повстанцами как вмешательство во внутренние дела государства. На этом фоне захват судна противника в условиях военного времени не рассматривается ими как нарушение.

Продолжающийся конфликт в Йемене уже стал причиной масштабного экономического и гуманитарного кризиса — одного из самых тяжелых в истории по оценкам ООН. Боевые действия представляют угрозу для миллионов человек, вынужденно ставших беженцами из-за того, что их дома перестали быть безопасными. Еще в сентябре Всемирная продовольственная программа предупредила, что 16 млн йеменцев находятся на грани выживания из-за распространяющегося голода.

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Все новости / Весь мир / Йеменские хуситы захватили принадлежащий ОАЭ корабль в Красном море
саудовская аравия оаэ йемен хуситы ансар аллах
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