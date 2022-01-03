Йеменские хуситы захватили принадлежащий ОАЭ корабль в Красном море

Сана, 3 января. У побережья йеменской провинции Ходейда в Красном море хуситы из движения «Ансар Аллах» захватили принадлежащий ОАЭ корабль.

Yemen: Houthis seize UAE vessel carrying ‘military supplies’ https://t.co/laqVFzpVib via @todayng — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) January 3, 2022

Первой об этом сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), по данным которой нападение было совершено с воскресенья на понедельник около полуночи. На сайте MarineTraffic.com появились сведения о том, что целью повстанцев стал следовавший под эмиратским флагом десантный корабль Rwabee, который в течение нескольких часов пропал из поля видимости систем спутникового слежения.

Затем представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции сообщили о том, что хуситы совершили акт «вооруженного пиратства». При этом отмечалось, захвачено было судно, перевозившее медицинское оборудование из демонтированного саудовского полевого госпиталя, располагавшегося на острове Сокотра.

«Ополчение хуситов должно немедленно освободить корабль, в противном случае силы коалиции предпримут все необходимые меры и процедуры для борьбы с этим нарушением, включая применение силы», — заявил в понедельник представитель коалиции Турки аль-Малки.

Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сари в свою очередь заявил, что судно было перехвачено из-за того, что незаконно вошло в йеменские воды, принимало участие в боевых действиях и перевозило военные грузы.

#Yemen

Breaking: Ansar Allah confiscated a #UAE ship in the Red Sea



Spokesman for the Yemeni Armed Forces, Yahya al-Sari’, confirmed the seizure of the Emirati ship in a statement, adding that more details would be provided in the coming hours.#Rwabeehttps://t.co/1RjKQOTAlr — IWN (@A7_Mirza) January 3, 2022

Захват Rwabee является не первым нападением повстанцев на саудовский корабль в регионе, однако предыдущий раз имел место только в 2016 году. Тогда хуситы атаковали судно SWIFT-1, курсировавшее по одному маршруту между Йеменом и базой эмиратских войск в Эритрее.

В представители арабской коалиции говорили о том, что моряки перевозили исключительно гуманитарную помощь, однако позже эксперты ООН выразили сомнения в правдивости этих утверждений.

The former HSV-2 Swift, laid up at Ampelakia, Salamina, Greece. In July 2015, the ship was leased by the #UAE National Marine Dredging Company & was used to carry aid through Bab Al Mandab strait. On 1 Oct 2016, the ship was attacked and damaged off the coast of Yemen by Houthis. pic.twitter.com/s5UVeg4bUF — Naval Analyses (@D__Mitch) April 26, 2021

ОАЭ принимают участие в йеменской войне в составе возглавляемой Эр-Риядом коалиции, поддерживающей силы правительства Мансура Хади. Это воспринимается повстанцами как вмешательство во внутренние дела государства. На этом фоне захват судна противника в условиях военного времени не рассматривается ими как нарушение.

Продолжающийся конфликт в Йемене уже стал причиной масштабного экономического и гуманитарного кризиса — одного из самых тяжелых в истории по оценкам ООН. Боевые действия представляют угрозу для миллионов человек, вынужденно ставших беженцами из-за того, что их дома перестали быть безопасными. Еще в сентябре Всемирная продовольственная программа предупредила, что 16 млн йеменцев находятся на грани выживания из-за распространяющегося голода.