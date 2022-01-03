Российским пенсионерам назвали главные изменения 2022 года

Москва, 3 января. Ряд важных изменений ждет российских пенсионеров в наступившем 2022 году. Журналисты «Российской газеты» рассказали о наиболее значительных из них.

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, а средний размер выплаты превысит 17 тысяч рублей. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены с 1 апреля на 7,7%.

Возраст выхода на пенсию останется прежним. Для женщин это 56,5 года, а для мужчин — 61,6 года. Переходный период по изменению пенсионного возраста действует до 2028 года.

С 2022 года пенсионеры, признанные банкротами, освобождаются от удержаний из пенсий. Кроме того, в наступившем году пенсионерам будет предоставлена возможность получения выплат раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим ЧС.

Кроме того, с этого года в России расширяется перечень случаев автоматического оформления и начисления пенсий, включая надбавки и социальные выплаты. Получатели «сельской надбавки» смогут сохранить ее при переезде в город, а Пенсионный фонд начнет информировать мужчин и женщин после 40 лет о сумме будущей пенсии.

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков ранее дал рекомендации по обеспечению достойной старости. Он убежден, что о будущей пенсии стоит задумываться с момента получения первого дохода.