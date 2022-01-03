Американист Дробницкий заявил, что Украина стала слишком большой проблемой для США

США потеряли позицию гегемона. У Вашингтона появилось слишком много проблем, Америка теряет позиции и пытается переформатировать систему вассальных государств. Соединенным Штатам не до Украины, но они пытаются сохранить лицо, чтобы не повторить то, что произошло при бегстве из Афганистана. Об этом политолог, экспертДмитрий Дробницкий рассказал ФАН, комментируя сообщение о телефонных переговорах президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор, в котором пообещал поддержку. Зеленский разместил в своем мессенджере сообщение о том, что США не будут ничего решать без Украины.

Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что в риторике США ничего нового, включая упоминания «решительного ответа», не появилось. Он предположил, что в Вашингтоне сами не до конца понимают, какие еще санкции можно попытаться ввести против России и как без позора избавиться от «опекаемой» ими Украины. Он допустил, что подобное может произойти перед окончанием президентского срока Байдена, чтобы потом представить все как его упущение.

«Можно предположить, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом по большей части состоял из пространной просьбы украинской стороны о поддержке, на которую американская сторона кратко ответила неопределенно-утвердительно. Киевская пресс-служба интерпретировала все так, как это должно звучать внутри страны. По большому счету диалог о том, что будет происходить в Европе, идет между Вашингтоном и Москвой, так как Европа давно сдала свой суверенитет Соединенным Штатам», — пояснил политолог.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Собеседник ФАН обратил внимание, что власти США не могли не услышать предупреждения лидера России Владимира Путина о полном разрыве отношений в случае введения новых санкций по Украине. Они, по словам аналитика, также не могли не понять предостережения с нашей стороны о недопустимости дальнейшего продвижения НАТО на восток. С другой стороны, Украина стала для США проблемой.

«Все будет зависеть от событий в мире. Вполне вероятно, Соединенные Штаты оставят Украину как плацдарм. Они стали частично покидать Ближний Восток, сократили свое присутствие на Аравийском полуострове и ослабят свое присутствие в Европе, это перебалансировка. Вполне возможно, в будущем некоторые члены НАТО должны будут покинуть Альянс. Наиболее бедные страны Европы сильно зависят от Америки в экономическом плане, и разрыв отношений их страшит. При этом Соединенные Штаты показательно включили в список своих важных союзников Австралию, обозначая построение новой коалиции», — добавил Дробницкий.

Специалист по международной политике высказал мнение, что помимо военно-технических сдерживающих факторов наша страна сама может и должна применять экономические меры в отношении других стран — как поощрительные, так и санкционные. Это касается в первую очередь наших соседей. Дробницкий заметил, что не следует забывать о большом влиянии на экономику стран Европы Китая, который выступает союзником России и прямым конкурентом США.

Ранее ФАН рассказал о закрытии десятков родильных отделений властями Украины. Национальная служба здоровья Украины заявила, что по решению минздрава в стране будут «бороться со смертностью», закрывая медицинские учреждения.