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Япония и Китай создадут «горячую линию» на уровне министров обороны

Весь мир
Япония и Китай создадут «горячую линию» на уровне министров обороны
Федеральное агентство новостей  /  Motoo Naka / AFLO / Global Look Press

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о намерении Японии и Китая создать «горячую линию» между оборонными ведомствами, попытках Индонезии скоординировать подходы стран региона в решении споров в Южно-Китайском море, возможных планах Южной Кореи построить собственные атомные подлодки при поддержке США, взрывах у посольства Камбоджи в Мьянме, а также серии терактов на юге Таиланда.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр обороны Японии Нобуо Киси и его китайский коллега Вэй Фэнхэ 27 декабря договорились о создании «горячей линии» между военными ведомствами двух стран на фоне сохраняющейся напряженности вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

«Поскольку существуют [нерешенные] вопросы с Китаем, нам необходимо откровенное общение, чтобы мы могли обмениваться мнениями, а также укреплять взаимопонимание и доверие», — сказал Нобуо Киси.

«Горячая линия» должна повысить эффективность механизма связи, который Пекин и Токио запустили в 2018 году, чтобы избежать случайных столкновений на море и в воздухе.

Помимо проблемы островов Сенкаку/Дяоюйдао в ходе двухчасовой видеоконференции министры обороны Японии и КНР обсудили ситуацию вокруг Тайваня, которую японские власти считают жизненно важной для безопасности их страны.

Разговор состоялся по инициативе Токио и указывает на попытки сохранить контакты на высшем уровне, несмотря на растущие противоречия между Японией и Китаем. Обе стороны осознают необходимость поддерживать диалог для предотвращения неуправляемой эскалации в проблемных точках.

На следующий день, 28 декабря, Нобуо Киси сообщил, что Япония присоединится к «горячим линиям», созданным между военными ведомствами членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующее заявление было сделано в ходе виртуальной встречи со вторым министром обороны Брунея Пехином Халби.

Таким образом Япония станет второй страной, не входящей в состав АСЕАН, у которой появится возможность прямого общения по оборонным вопросам со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас подобной привилегией пользуется только Австралия.

Южно-Китайское море

Индонезия пытается разработать совместные подходы для стран Юго-Восточной Азии по решению споров в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Глава Агентства морской безопасности, вице-адмирал Аан Курния пригласил на встречу своих коллег из Брунея, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Вьетнама, чтобы «поделиться опытом и укрепить братство». По его словам, эти страны сталкиваются с похожими «нарушениями» в ЮКМ и важно «представить скоординированный подход». Переговоры запланированы на февраль 2022 года на острове Батам, где Индонезия при поддержке США открыла новый морской учебный центр.

В начале прошлого года Пекин потребовал от Джакарты прекратить бурение нефтяных и газовых скважин в акватории ЮКМ возле островов Натуна, поскольку этот район находится в пределах китайской «девятипунктирной линии», которой КНР обозначает свои притязания. Индонезийское правительство ответило отказом и в конце ноября успешно завершило шестимесячные работы по бурению двух оценочных скважин с помощью британской компании Harbour Energy. Начать добычу газа в блоке «Туна» планируется в 2026 году.

В это же время филиппинские специалисты призвали создать коалицию из стран-членов АСЕАН, имеющих претензии в ЮКМ. По их мнению, напряженность в регионе растет, а разработка Кодекса поведения в Южно-Китайском море между АСЕАН и Китаем «идет в никуда». Поэтому Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и, возможно, Индонезия должны объединиться и разработать рамочную программу, которая будет регулировать ситуацию в спорных водах.

«Пять прибрежных государств АСЕАН, которым наносит ущерб «девятипунктирная линия» Китая, должны сформировать коалицию желающих противостоять гегемонии и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море», — заявил Антонио Карпио, бывший судья Верховного суда Филиппин.

Мьянма

Два взрыва прогремели утром 31 декабря недалеко от посольства Камбоджи в Янгоне. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня утром в 10:30 я получил информацию из нашего посольства в Мьянме о том, что взорвались две бомбы. Первый взрыв произошел примерно в 100 метрах, а второй — более чем в 150 метрах от комплекса посольства», — подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Камбоджи Кой Куонг.

Премьер-министр Хун Сен с 7 по 8 января будет находиться с визитом в Мьянме по приглашению главы военного правительства старшего генерала Мин Аун Хлайна и министра иностранных дел Вунны Маун Лвина. Его поездка вызвала критику со стороны противников нынешних мьянманских властей.

Главная задача лидера Камбоджи, которая в 2022 году председательствует в АСЕАН, возобновить полноценное участие Нейпьидо в региональном блоке. Кризис в Мьянме грозит окончательно разрушить единство Ассоциации.

Таиланд

Самодельная бомба взорвалась утром 29 декабря у стены оперативной базы армейского спецназа в районе Рысо южной провинции Наратхиват. Возле места происшествия находились два рейнджера и два монаха, но они не пострадали.

Взрывное устройство было прикреплено к 20-килограммовому газовому баллону. Бомбу привели в действие дистанционно.

Спустя два дня, 31 декабря, в соседней провинции Яла взорвалось шесть бомб. Ответственность за нападения взяла на себя крупнейшая сепаратистская группировка «Национальный революционный фронт» (BRN), заявив, что таким образом ее «воины нового поколения» продемонстрировали свой потенциал.

В результате взрывов никто не пострадал, но была разрушена одна вышка сотовой связи и несколько столбов электропередач на трассах 409 и 410, что привело к временному отключению света в ряде районов.

Все самодельные взрывные устройства были изготовлены из огнетушителей и оснащены таймерами.

Активизация боевиков на юге Таиланд, где проживают в основном мусульмане-малайцы, может быть связана с возобновлением очных переговоров между правительством и представителями «Национального революционного фронта». Первая встреча после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 должна состояться в середине января в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Южная Корея

Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии Ли Чжэ Мен пообещал убедить США в необходимости оказать Сеулу дипломатическую и технологическую помощь в строительстве собственных атомных подводных лодок. В пример он привел сентябрьскую сделку Австралии в рамках трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами.

«Для нас абсолютно необходимо иметь эти подводные лодки. Сами по себе они не являются оружием, и в настоящее время осуществляется передача технологий Австралии. Мы определенно можем убедить Соединенные Штаты, и мы должны это сделать», — заявил Ли Чжэ Мен.

Ли также сказал, что не будет придерживаться политики «стратегической двусмысленности» нынешнего президента Мун Чжэ Ина в отношениях между Вашингтоном, главным союзником Южной Кореи, и Пекином, ее крупнейшим экономическим партнером. По его мнению, прагматичная дипломатия позволит избежать ситуации, при которой Сеул будет вынужден выбирать между двумя геополитическими соперниками.

«С нашей растущей экономической, военной и мягкой силой наша дипломатия должна быть направлена на то, чтобы заставить их сделать выбор, а не чтобы нас просили принять чью-то сторону. Я называю это прагматичной дипломатией, основанной на национальных интересах», — добавил кандидат Демократической партии «Тобуро».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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