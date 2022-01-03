Япония и Китай создадут «горячую линию» на уровне министров обороны

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о намерении Японии и Китая создать «горячую линию» между оборонными ведомствами, попытках Индонезии скоординировать подходы стран региона в решении споров в Южно-Китайском море, возможных планах Южной Кореи построить собственные атомные подлодки при поддержке США, взрывах у посольства Камбоджи в Мьянме, а также серии терактов на юге Таиланда.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр обороны Японии Нобуо Киси и его китайский коллега Вэй Фэнхэ 27 декабря договорились о создании «горячей линии» между военными ведомствами двух стран на фоне сохраняющейся напряженности вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

«Поскольку существуют [нерешенные] вопросы с Китаем, нам необходимо откровенное общение, чтобы мы могли обмениваться мнениями, а также укреплять взаимопонимание и доверие», — сказал Нобуо Киси.

«Горячая линия» должна повысить эффективность механизма связи, который Пекин и Токио запустили в 2018 году, чтобы избежать случайных столкновений на море и в воздухе.

Помимо проблемы островов Сенкаку/Дяоюйдао в ходе двухчасовой видеоконференции министры обороны Японии и КНР обсудили ситуацию вокруг Тайваня, которую японские власти считают жизненно важной для безопасности их страны.

Разговор состоялся по инициативе Токио и указывает на попытки сохранить контакты на высшем уровне, несмотря на растущие противоречия между Японией и Китаем. Обе стороны осознают необходимость поддерживать диалог для предотвращения неуправляемой эскалации в проблемных точках.

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In the two-hour call, Defense Ministers Nobuo Kishi and Wei Fenghe agree to establish a hotline early next year.https://t.co/ykXwfdoqG2 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) December 27, 2021

На следующий день, 28 декабря, Нобуо Киси сообщил, что Япония присоединится к «горячим линиям», созданным между военными ведомствами членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующее заявление было сделано в ходе виртуальной встречи со вторым министром обороны Брунея Пехином Халби.

Таким образом Япония станет второй страной, не входящей в состав АСЕАН, у которой появится возможность прямого общения по оборонным вопросам со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас подобной привилегией пользуется только Австралия.

Japan: Japanese Defence Minister Nobuo Kishi said that Japan will join ASEAN's emergency security hotline linking defense ministries, which the group aims to expand to major powers including the United States and China.https://t.co/5cXu5qd8g2 pic.twitter.com/ascmwn41zI — Geoff Wade (@geoff_p_wade) December 31, 2021

Южно-Китайское море

Индонезия пытается разработать совместные подходы для стран Юго-Восточной Азии по решению споров в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Глава Агентства морской безопасности, вице-адмирал Аан Курния пригласил на встречу своих коллег из Брунея, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Вьетнама, чтобы «поделиться опытом и укрепить братство». По его словам, эти страны сталкиваются с похожими «нарушениями» в ЮКМ и важно «представить скоординированный подход». Переговоры запланированы на февраль 2022 года на острове Батам, где Индонезия при поддержке США открыла новый морской учебный центр.

В начале прошлого года Пекин потребовал от Джакарты прекратить бурение нефтяных и газовых скважин в акватории ЮКМ возле островов Натуна, поскольку этот район находится в пределах китайской «девятипунктирной линии», которой КНР обозначает свои притязания. Индонезийское правительство ответило отказом и в конце ноября успешно завершило шестимесячные работы по бурению двух оценочных скважин с помощью британской компании Harbour Energy. Начать добычу газа в блоке «Туна» планируется в 2026 году.

В это же время филиппинские специалисты призвали создать коалицию из стран-членов АСЕАН, имеющих претензии в ЮКМ. По их мнению, напряженность в регионе растет, а разработка Кодекса поведения в Южно-Китайском море между АСЕАН и Китаем «идет в никуда». Поэтому Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и, возможно, Индонезия должны объединиться и разработать рамочную программу, которая будет регулировать ситуацию в спорных водах.

«Пять прибрежных государств АСЕАН, которым наносит ущерб «девятипунктирная линия» Китая, должны сформировать коалицию желающих противостоять гегемонии и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море», — заявил Антонио Карпио, бывший судья Верховного суда Филиппин.

Dec 28 Indonesia Coast Guard chief invited counterparts from Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore & Vietnam to a meeting in February 2022 to “share experiences and foster brotherhood” among #SouthChinaSea countries. Via @BenarNews https://t.co/em5lhanix9 pic.twitter.com/U1xnbSSoL8 — South China Sea Connect (@Scs_Connect) December 31, 2021

Мьянма

Два взрыва прогремели утром 31 декабря недалеко от посольства Камбоджи в Янгоне. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня утром в 10:30 я получил информацию из нашего посольства в Мьянме о том, что взорвались две бомбы. Первый взрыв произошел примерно в 100 метрах, а второй — более чем в 150 метрах от комплекса посольства», — подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Камбоджи Кой Куонг.

Премьер-министр Хун Сен с 7 по 8 января будет находиться с визитом в Мьянме по приглашению главы военного правительства старшего генерала Мин Аун Хлайна и министра иностранных дел Вунны Маун Лвина. Его поездка вызвала критику со стороны противников нынешних мьянманских властей.

Главная задача лидера Камбоджи, которая в 2022 году председательствует в АСЕАН, возобновить полноценное участие Нейпьидо в региональном блоке. Кризис в Мьянме грозит окончательно разрушить единство Ассоциации.

Cambodia’s Foreign Ministry spokesman told local media that there were 2 bomb blasts reported near the Cambodian embassy at Myanmar.https://t.co/NQqW2sT4l6 — Khmer Times (@KhmerTimes) December 31, 2021

Таиланд

Самодельная бомба взорвалась утром 29 декабря у стены оперативной базы армейского спецназа в районе Рысо южной провинции Наратхиват. Возле места происшествия находились два рейнджера и два монаха, но они не пострадали.

Взрывное устройство было прикреплено к 20-килограммовому газовому баллону. Бомбу привели в действие дистанционно.

Спустя два дня, 31 декабря, в соседней провинции Яла взорвалось шесть бомб. Ответственность за нападения взяла на себя крупнейшая сепаратистская группировка «Национальный революционный фронт» (BRN), заявив, что таким образом ее «воины нового поколения» продемонстрировали свой потенциал.

В результате взрывов никто не пострадал, но была разрушена одна вышка сотовой связи и несколько столбов электропередач на трассах 409 и 410, что привело к временному отключению света в ряде районов.

Все самодельные взрывные устройства были изготовлены из огнетушителей и оснащены таймерами.

Активизация боевиков на юге Таиланд, где проживают в основном мусульмане-малайцы, может быть связана с возобновлением очных переговоров между правительством и представителями «Национального революционного фронта». Первая встреча после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 должна состояться в середине января в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Южная Корея

Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии Ли Чжэ Мен пообещал убедить США в необходимости оказать Сеулу дипломатическую и технологическую помощь в строительстве собственных атомных подводных лодок. В пример он привел сентябрьскую сделку Австралии в рамках трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами.

«Для нас абсолютно необходимо иметь эти подводные лодки. Сами по себе они не являются оружием, и в настоящее время осуществляется передача технологий Австралии. Мы определенно можем убедить Соединенные Штаты, и мы должны это сделать», — заявил Ли Чжэ Мен.

Ли также сказал, что не будет придерживаться политики «стратегической двусмысленности» нынешнего президента Мун Чжэ Ина в отношениях между Вашингтоном, главным союзником Южной Кореи, и Пекином, ее крупнейшим экономическим партнером. По его мнению, прагматичная дипломатия позволит избежать ситуации, при которой Сеул будет вынужден выбирать между двумя геополитическими соперниками.

«С нашей растущей экономической, военной и мягкой силой наша дипломатия должна быть направлена на то, чтобы заставить их сделать выбор, а не чтобы нас просили принять чью-то сторону. Я называю это прагматичной дипломатией, основанной на национальных интересах», — добавил кандидат Демократической партии «Тобуро».

South Korean progressive presidential candidate says he would push for adding nuclear submarines to the country's naval fleet.



Lee Jae-myung compared the idea on Friday to similar conditions between the U.S. and Australia.https://t.co/oJaX4qDjeb — NK NEWS (@nknewsorg) December 26, 2021

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