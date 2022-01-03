Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»

Москва, 3 января. Саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил организовать встречу РФ, США, Китая, Франции и Великобритании. Указанные страны выразили готовность принять участие в мероприятии. Кроме того, 3 января лидеры пяти держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проявил эмоциональность во время пресс-конференции. По его словам, это произошло после вопросов, которые касаются защиты национальной безопасности.