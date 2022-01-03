Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 17:03
17:00
Экономика
КамАЗ запустит в 2022 году производство новой модели электробуса
16:57
Экономика
Российским пенсионерам назвали главные изменения 2022 года
16:51
Общество
Сотрудники национального парка в Приморье опубликовали видео с «поющим» леопардом
16:50
Происшествия
Три человека получили травмы в ДТП с маршруткой под Саратовом
16:45
Политика
Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»
16:43
Армия
iReactor включил «Терминатора» в топ-3 фильмов с самыми мощными вооружениями
16:41
Армия
Лидеры стран «ядерной пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений
16:37
Экономика
LG Energy начала принимать заявки в рамках IPO
16:36
Происшествия
Более 20 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии
16:31
Политика
Россия инициировала встречу политсоветников ФРГ и Франции по «нормандскому формату»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»

Политика
Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 января. Саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил организовать встречу РФ, США, Китая, Франции и Великобритании. Указанные страны выразили готовность принять участие в мероприятии. Кроме того, 3 января лидеры пяти держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проявил эмоциональность во время пресс-конференции. По его словам, это произошло после вопросов, которые касаются защиты национальной безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»
россия песков ядерная пятерка
Комментировать