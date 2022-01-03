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iReactor включил «Терминатора» в топ-3 фильмов с самыми мощными вооружениями

Армия
iReactor включил «Терминатора» в топ-3 фильмов с самыми мощными вооружениями
кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Москва, 3 января. Хороший боевик не обходится без внушительных арсеналов оружия и военной техники. Обозреватели издания iReactor назвали тройку самых «круто вооруженных» фильмов.

Авторы iReactor предложили свой список фильмов, которые можно пересмотреть на новогодних выходных. Подборку из трех кинолент объединяет нечто общее, а именно, обилие показанных в кадре вооружений. Среди них как новинки, так и «легенды».

Первым в списке фигурирует классический фильм из франшизы о Джеймсе Бонде — боевик «Золотой глаз» 1995 года. В кинокартине снялся не только Пирс Броснан, но и советский танк Т-55, на котором агент 007 гнался по Санкт-Петербургу за «Волгой». Примечательно, что советская боевая машина была снята с вооружения только в 2010 году после более полувека безукоризненной службы. В некоторых странах Ближнего Востока танк до сих пор в ходу.

Второе место занял шестой фильм киносаги «Форсаж», создатели которого подошли к сюжету с размахом — добавили в сценарий танк. По мнению экспертов, это был британский Chieftain, о чем говорит его характерный профиль. Участие британской бронемашины резонно, ведь часть съемок прошла на Туманном Альбионе.

Третьим фильмом, который будет интересно посмотреть экспертам в области вооружений, стал «Терминатор: Темные судьбы». Возможно его создателей и подвергли резкой критике за сюжет, пораженный «болезнью римейков». Но в чем их сложно упрекнуть, так это в скучном представлении оружия. Герои нового «Терминатора» вооружены до зубов: в фильме насчитали шесть видов пистолетов, семь винтовок, пулемет M249 Paratrooper, винтовку ARX160 A1/A2 с креплением GLX160 A1 и противотанковый гранатомет M72 LAW, с которым заправски управляется Арнольд Шварценеггер.

Тем временем создатели другой франшизы с не меньшим числом летающих в кадре гильз, «Джон Уик», анонсировали выход четвертой части. Фильм увидит свет в марте 2023 года.

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