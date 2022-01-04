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«Каникулы с ограничениями»: как весело провести праздники с детьми без массовых мероприятий

Общество
«Каникулы с ограничениями»: как весело провести праздники с детьми без массовых мероприятий
freepik.com  /  gpointstudio

Различные ограничения из-за коронавируса внесли свои коррективы в детский досуг на новогодних каникулах. Многие родители решили отказаться от посещения развлекательных парков, торговых центров и массовых мероприятий.

ФАН решил узнать, как в данном случае можно увлекательно провести праздники с ребенком. Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно распланировать время каникул и какие зимние развлечения помогут сплотить семью.

«Родителям лучше проводить больше времени с детьми на свежем воздухе: посетить парки, покататься на лыжах, заняться другими видами спорта. Несмотря на пандемию, важно встречаться с друзьями и родственниками, вместе отмечать праздники», — рассказала психолог.

«Каникулы с ограничениями»: как весело провести праздники с детьми без массовых мероприятий
freepik.com / gpointstudio

Наталья Наумова отметила, что новогодние каникулы необходимо распланировать так, чтобы осталось время на выполнение школьных заданий, особенно по тем предметам, в которых имеются пробелы. Если ребенок успешно учится, то лучше дать ему отдохнуть, добавила психолог.

«В любом случае нужно не заставлять ребенка делать школьные задания, а договариваться, чтобы он сам планировал график по выполнению уроков. Тогда ребенок будет мотивирован, а родители смогут хорошо провести праздничные дни без ссор, при этом достигнув учебной цели», — объяснил собеседница ФАН.

Также психолог посоветовала родителям придумать личные квесты, которые будет интересно проходить вместе с детьми и друзьями. Не стоит забывать и про настольные игры.

«Несмотря на то, что родители могут быть сильно заняты, очень важно, чтобы в праздники они нашли время на совместный просмотр фильмов и чтение книг. Важно детям задавать вопросы, чтобы они учились мыслить и принимать верные решения», — заключила Наталья Наумова.

Ранее детский психолог Оксана Защиринская рассказала, что делать, если маленький ребенок устроил родителям «бунт на корабле»: дерется в садике с одногруппниками и ведет себя агрессивно по отношению к взрослым. По ее словам, детская агрессия — это проблема не только ребенка, но и его родителей.

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