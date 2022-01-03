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Лидеры стран «ядерной пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений

Армия
Лидеры стран «ядерной пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений
pixabay.com

Москва, 3 января. Лидеры России, Китая, Британии, США и Франции пообещали не допустить ядерной войны и новой гонки вооружений. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. 

В документе отмечается, что страны «ядерной пятерки» считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в заявлении.

Кроме того, политики подтвердили приверженность обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также заявили о готовности искать дипломатические способы урегулирования возникающих конфликтов и вести конструктивный диалог друг с другом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если НАТО развернет его в Польше.

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россия сша великобритания китай франция ядерное оружие
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