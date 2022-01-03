LG Energy начала принимать заявки в рамках IPO

Сеул, 3 января. Южнокорейская компания LG Energy Solution, специализирующаяся на производстве аккумуляторов для электромобилей, открыла книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках плана проведения IPO, сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным биржевых документов, на которые ссылаются журналисты, компания планирует продать 42,5 млн акций по цене 257-300 тысяч южнокорейских вон за бумагу. В случае размещения в верхней границе диапазона LG Energy привлечет рекордные для Южной Кореи 12,75 трлн вон (около 10,8 млрд долларов). Ожидается, что капитализация компании после IPO составит около 59 млрд долларов.

Прием заявок от розничных инвесторов начнется 18 января. Первые торги акциями LG Energy стартуют 27 января. Привлеченные средства компания планирует направить на инвестиции в оборудование, расширение оборотного капитала и покрытие долга.

Российский ювелирный бренд Sokolov ранее сообщил о планах провести в 2023 году IPO в США. Сумма сделки пока неизвестна, однако для получения достаточного количества акций в свободном обращении компании необходимо привлечь около 500 млн долларов.