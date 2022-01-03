Россия инициировала встречу политсоветников ФРГ и Франции по «нормандскому формату»

Москва, 3 января. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак 6 января проведет переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату». Об этом сообщил источник РИА Новости.

Согласно полученной информации, в мероприятии примут участие внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

«Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — заявил источник РИА Новости в администрации президента РФ.

Ранее стало известно, что Дмитрий Козак провел переговоры с помощником госсекретаря США Кареном Донфридом. Стороны договорились продолжить диалог по реализации Минских соглашений.