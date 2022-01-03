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Басков рассказал, как продал Абдулову дефицитный одеколон во времена фарцовки

  /   Обновлено: 03 января 2022 16:31
Шоу-бизнес
Басков рассказал, как продал Абдулову дефицитный одеколон во времена фарцовки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 января. Певец Николай Басов вспомнил, как зарабатывал фарцовкой парфюмерной продукции во времена СССР. Однажды исполнитель даже подпольно продал дефицитный одеколон актеру Александру Абдулову.

По словам знаменитого блондина, он нелегально торговал парфюмерией вместе с компанией других таких же предприимчивых подростков. Артист признался «МК», что его родители не знали о его незаконном способе заработка. В основном Басков торговал у гостиницы «Интурист», на месте которой сейчас стоит новое здание.

«Помню, подъехала как-то к «Интуристу» машина, и из нее вышел Александр Абдулов, царство ему небесное. Артист, суперзвезда в то время», — рассказал певец.

Басков рассказал, как продал Абдулову дефицитный одеколон во времена фарцовки
Кадр из фильма «Гений» /

Как пояснил исполнитель, Абдулов искал какой-то подарок и приехал на самую знаменитую точку, о которой знала вся столичная богема. Все мальчишки тут же бросились к знаменитому артисту, поскольку хотели что-нибудь ему продать. Басков, разумеется, тоже желал предложить свой товар звезде советского кино, поэтому растолкал всех и прикинулся жалким и несчастным.

«Говорю: «Дяденька, ну, купите у меня, мне больше всех надо!». И он купил — какой-то хороший мужской одеколон я ему продал, не помню уже марку», — цитирует певца Teleprogramma.pro.

Ранее Николай Басков пошутил о старости своего коллеги по сцене Филиппа Киркорова. Знаменитый блондин пообещал, что будет заботиться о короле эстрады, когда тот окажется в преклонном возрасте.

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басков знаменитости абдулов
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