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Политолог Вароли: США прикрывают свой провал в Афганистане фейком о «российском вторжении»

Армия
Политолог Вароли: США прикрывают свой провал в Афганистане фейком о «российском вторжении»
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Москва, 3 января. США продолжают тиражировать фейк о «готовящемся российском вторжении» на Украину, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от грандиозного провала Вашингтона в Афганистане. Об этом заявил американский политолог Джон Вароли.

По его словам, Белый дом искусственно разгоняет слухи о «российском вторжении», чтобы выставить американского президента Джо Байдена в хорошем свете после позорного провала США в Афганистане, передает телеканал «Звезда».

«Два месяца назад "внезапно" возникают разговоры о готовящемся "вторжении" России на территорию Украины и потенциальной войне. Все это было неофициально создано в Вашингтоне. Эта фейковая ситуация, крики о войне — для того, чтобы Байден выглядел лучше. Байден будет выглядеть крутым в этой ситуации с Путиным и покажет русским, кто здесь босс», — пояснил Вароли.

Эксперт также добавил, что бегство американских войск из Афганистана стало крупнейшей военной и политической катастрофой для США, ответственность за которую лежит на Джо Байдене.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «готовящемся вторжении» на Украину. В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом в России уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения сил НАТО вблизи российских границ. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал подобную риторику «алармистской» и совершенно оторванной от реальности.

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украина россия сша афганистан байден
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