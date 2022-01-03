Посольство Германии в России не подтвердило информацию о возможной встрече Путина и Шольца

Москва, 3 января. Посольство Германии в России не подтвердило сообщение СМИ о намерениях канцлера ФРГ Олафа Шольца провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Газета Bild ранее со ссылкой на собственные источники информировала, что немецкий канцлер планирует взять под личный контроль вопрос об отношениях Москвы и Берлина. Кроме того, Шольц планирует провести встречу с Путиным в январе.

«Мы не можем этого подтвердить», — ответили в посольстве на вопрос РИА Новости о возможных переговорах.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство будет выступать единым фронтом в сфере принятия внешнеполитических решений. По ее словам, это будет происходить, несмотря на существующие разногласия.