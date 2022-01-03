Сотрудники национального парка в Приморье опубликовали видео с «поющим» леопардом

«Пение» пятнистого хищника удалось записать в центральной части национального парка в Приморском крае, недалеко от Кравцовских водопадов. Леопард подошел к установленной учеными камере и оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную — поскреб задними лапами, и «музыкальную» — громкий рык, который раскатом грома облетел окрестности. Так он проявил естественное поведение доминантного самца, показав себя хозяином территории.

Ролик позволил ученым установить личность пятнистого нарушителя спокойствия — им оказался леопард с необычным именем Ониисан, опознать хищника удалось по уникальному узору пятен на шкуре.

Сегодня в России в дикой природе проживают около 110 дальневосточных леопардов. По словам ученых, этого недостаточно для полного восстановления популяции, однако прогресс очевиден: еще в начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов. Благодаря природоохранной деятельности государства и усилиям сотрудников национального парка «Земля леопарда» эта цифра уже увеличилась более чем в три раза.