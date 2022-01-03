Потребность Германии в газе сохранится в процессе перехода на «зеленую» энергетику

Берлин, 3 января. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал о потребностях Германии во время перехода к «зеленой» энергетике, сообщает ТАСС.

По мнению Хебештрайта, для менее болезненного перехода на экологически чистые источники Германии нужно будет больше газа.

ФРГ пытается реализовать проект новой энергетической политики: сбалансировать энергетический рынок с помощью новых законов и распоряжений. Германия постепенно отказывается от угольной и атомной энергетики. В последний день декабря страна вывела из эксплуатации сразу три АЭС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что государство сможет полностью отказаться от газа только через 25 лет.

Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман считает, что до появления принципиально новых средств накопления энергии зеленая энергетика не сможет заменить нефть. Он добавил, что попытки найти замену традиционному топливу не идут на пользу экологии.