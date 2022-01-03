Политолог Сатановский обратил внимание на перемены в отношении Финляндии к России

Москва, 3 января. Заявления Финляндии по НАТО и гарантиям безопасности могут быть частью ее подготовки к новой эпохе в отношениях с Россией. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что Финляндия была частью Российской империи и отстояла свою независимость лишь к 1940 году. При этом маршал Советского Союза Иосиф Сталин мог без особых усилий ликвидировать страну, но согласился с ее статусом в обмен на нейтралитет.

«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет», — написал Сатановский в Telegram.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Примечательно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила о праве страны на вступление в НАТО. Как сообщало Радио Sputnik, она призвала дорожить «этой свободой выбора», поскольку та касается права каждой страны принимать собственные решения в сфере безопасности.

14 декабря стало известно о переговорах президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте. Последний выразил серьезную озабоченность в связи с ситуацией на Украине.