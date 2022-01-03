Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 17:02
17:00
Экономика
КамАЗ запустит в 2022 году производство новой модели электробуса
16:57
Экономика
Российским пенсионерам назвали главные изменения 2022 года
16:51
Общество
Сотрудники национального парка в Приморье опубликовали видео с «поющим» леопардом
16:50
Происшествия
Три человека получили травмы в ДТП с маршруткой под Саратовом
16:45
Политика
Песков назвал необходимым саммит лидеров стран «ядерной пятерки»
16:43
Армия
iReactor включил «Терминатора» в топ-3 фильмов с самыми мощными вооружениями
16:41
Армия
Лидеры стран «ядерной пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений
16:37
Экономика
LG Energy начала принимать заявки в рамках IPO
16:36
Происшествия
Более 20 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии
16:31
Политика
Россия инициировала встречу политсоветников ФРГ и Франции по «нормандскому формату»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Сатановский обратил внимание на перемены в отношении Финляндии к России

Политика
Политолог Сатановский обратил внимание на перемены в отношении Финляндии к России
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 3 января. Заявления Финляндии по НАТО и гарантиям безопасности могут быть частью ее подготовки к новой эпохе в отношениях с Россией. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что Финляндия была частью Российской империи и отстояла свою независимость лишь к 1940 году. При этом маршал Советского Союза Иосиф Сталин мог без особых усилий ликвидировать страну, но согласился с ее статусом в обмен на нейтралитет.

«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет», — написал Сатановский в Telegram.

Политолог Сатановский обратил внимание на перемены в отношении Финляндии к России
kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Примечательно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила о праве страны на вступление в НАТО. Как сообщало Радио Sputnik, она призвала дорожить «этой свободой выбора», поскольку та касается права каждой страны принимать собственные решения в сфере безопасности.

14 декабря стало известно о переговорах президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте. Последний выразил серьезную озабоченность в связи с ситуацией на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Сатановский обратил внимание на перемены в отношении Финляндии к России
нато финляндия сатановский
Комментировать