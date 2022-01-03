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Сотрудники Московского зоопарка показали зимний обед лиса Ричарда

  /   Обновлено: 03 января 2022 16:40
Общество
Сотрудники Московского зоопарка показали зимний обед лиса Ричарда
pixabay.com

Москва, 3 января. Старый лис Ричард из Московского зоопарка привык к плотному приему пищи, который заботливые сотрудники предоставляют животному ежедневно.

Отборное красное мясо и перепелиные яйца являются элементами рациона животного. Сотрудники Московского зоопарка продемонстрировали, с какой заботой и любовью подходят к зимней трапезе рыжего зверя.

Для удобства и соблюдения необходимой дистанции работники зверинца используют пинцет при кормлении лиса Ричарда. Также это делается для укрепления доверия между животным и человеком.

«Это помогает следить за здоровьем. Ведь Ричард уже не молод. И очень дорог нам», — рассказали сотрудники зоопарка.

После объявления банкротства зверинец из Челябинска решил избавиться от маленького лисенка по имени Ляля и уже собрался ее усыпить. Но семья из Миасса не смогла этого позволить и взяла на себя ответственность за жизнь рыжей красавицы.

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