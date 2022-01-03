Президенты России и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

Москва, 3 января. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.

«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года — были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о формировании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Документ был ратифицирован обеими палатами российского парламента, а после его направили главе государства.