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Президенты России и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество

Политика
Президенты России и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 3 января. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года.

«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года — были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о формировании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Документ был ратифицирован обеими палатами российского парламента, а после его направили главе государства.

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