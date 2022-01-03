Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел маневры по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ

Севастополь, 3 января. Военнослужащие Черноморского флота РФ отработали прием вертолета Ка-27ПЛ на палубу фрегата «Адмирал Эссен» в ходе учений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что посадка вертолета на палубу фрегата «Адмирал Эссен» и проверка обеспечивающих действия палубной авиации корабельных расчетов прошла успешно.

«Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Экипажи отрабатывают аэродромные и маршрутные полеты, после чего допускаются к посадкам на корабельные вертолетные площадки», — подчеркивают в министерстве.

Вертолетчики Морской авиации Черноморского флота РФ во время маневров отработали свыше 10 взлетов и посадок на палубу фрегата при его стоянке на якоре и на ходу.

Ранее сообщалось, что экипажи более чем десяти кораблей и судов обеспечения Черноморского флота провели новогоднюю ночь в ходе выполнения задач в Средиземном море.