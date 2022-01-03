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Выручка китайского телеком-гиганта Huawei сократилась почти на 30%

Экономика
Выручка китайского телеком-гиганта Huawei сократилась почти на 30%
huawei.ru  /  Huawei Technologies Co., Ltd.

Пекин, 3 января. Китайский телеком-гигант Huawei заявил о падении выручки почти на 30% из-за пандемии и санкций США, сообщает ТАСС.

В прошлом году компания заработала 634 млрд юаней. Если сравнивать с 2020 годом, прибыль сократилась на 28,8%.

В Huawei заявили, что намерены тесно сотрудничать с партнерами по всему миру. Компания планирует предпринять решительные действия для преодоления кризиса.

Корпорации в 2021 году удалось заработать 10,1 млрд долларов. Суммарная выручка от продаж увеличилась на 3,8% и достигла около 139,4 млрд долларов.

С 2019 года китайская компания находится под санкциями США — ей ограничили доступ к важному американскому оборудованию и программному обеспечению. Huawei подозревают в передаче данных спецслужбам КНР.

В октябре Huawei запустила серийное производство собственного электрокара Aotu. Длина кузова авто составила 4,7 метра. Инженеры оснастили новинку электрической установкой, которая на выхлопе дает 551 л.с. Приблизительная начальная стоимость авто в пересчете на рубль приблизилась к 2,4 млн.

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санкции прибыль huawei выручка
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