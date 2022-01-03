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Нардеп Рабинович назвал единственный для Зеленского способ повлиять на будущее Украины

Политика
Нардеп Рабинович назвал единственный для Зеленского способ повлиять на будущее Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 3 января. Украинский лидер Владимир Зеленский еще может воспользоваться шансом оказать реальное влияние на дальнейшую судьбу страны.

Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик считает, что президент Незалежной упустил самое важное время, в которое он мог максимально эффективно решить главные проблемы страны, выполнив при этом свои предвыборные обещания.

Как отмечает нардеп, сейчас Зеленский и сам осознал, что ему придется все-таки сесть за стол переговоров с Россией, пусть и при содействии других государств. Однако открытым остается вопрос, согласится ли теперь на это Москва.

По мнению Рабиновича, главной ошибкой президента Украины стало именно то, что он обманул граждан страны, своих избирателей, и даже не попытался установить мир на Донбассе и решить другие ключевые задачи. При этом депутат ОПЗЖ уверен, что без желания взять наконец на себя ответственность за происходящее, Владимир Зеленский не сможет повлиять на судьбу Украины.

«Зеленский пришел и победил на ожиданиях мира, на ожиданиях людьми нормальной жизни. У него был уникальный шанс. Если бы меня спросили, что бы я сейчас сделал на месте Зеленского, я бы вышел и сказал: "Дорогие мои избиратели, два года с лишним у меня ушло на то, чтобы разобраться в ситуации и вернуться к своим предвыборным обещаниям. Я виноват в том, что их не выполнил. С сегодняшнего дня все мои предвыборные обещания будут выполняться: мир, прямые переговоры, экономическая независимость". Вот это Зеленский сейчас должен сделать», — заявил нардеп в эфире канала «Украина 24».

Нардеп Рабинович назвал единственный для Зеленского способ повлиять на будущее Украины
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Депутат Рады уверен, что именно инициатива со стороны Зеленского, выполнение им взятых на себя обещаний позволят ему добиться переговоров с Россией. Кроме того, он в целом получит реальную возможность непосредственно участвовать в принятии решений о дальнейшем будущем Украины. Если же глава государства продолжит действовать в нынешнем ключе, то судьбу Незалежной определят без него.

«Во всех остальных вариантах, в любых других вариантах, судьбу Украины будет решать "комиссия Путин-Байден" или кто-то другой, но это будет происходить без участия самой Украины. А когда без тебя решают твои же личные проблемы, то в конце ты окажешься и без квартиры, и без отопления, без всего. Мы сами о себе должны думать. Не должно быть никаких комиссий без нас. Зеленскому надо вернуться к выполнению предвыборных обещаний», — подчеркнул представитель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Бывший депутат Верховной рады Александр Попов ранее объяснил, на какие жертвы придется пойти Украине ради спасения отопительного сезона.

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украина зеленский рабинович
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