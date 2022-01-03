Рустам Солнцев пожаловался на угрозы со стороны певицы Анастасии и ее мужа

Москва, 3 января. Бывший участник «Дома-2», шоумен и блогер Рустам Солнцев утверждает, что ему поступили угрозы со стороны певицы Анастасии и ее супруга. Такую реакцию могла спровоцировать критика выступлений исполнительницы на шоу «Суперстар! Возвращение».

Солнцев признает, что жестко прошелся по артистке в своем стриме. По словам шоумена, когда он увидел Анастасию в проекте, то пришел к выводу, что показывать такое нельзя. Однако через некоторое время после публикации ролика с критикой в адрес певицы блогер получил неприятный звонок, передает Teleprogramma.pro.

«Мне поступили угрозы сначала от мужа Анастасии. А потом позвонила сама Анастасия. И, судя по ее голосу, я предполагаю, что она была сильно выпивши», — пожаловался экс-участник телестройки.

По словам Солнцева, певица обратилась к нему со словами: «Слышь ты, звезда!». Шоумен попросил артистку проспаться и перезвонить ему, если она вспомнит об этом разговоре, но новых звонков блогер не получил.

ТАСС / Яцина Владимир

При этом бывший участник «Дома-2» не против, чтобы ему звонили с претензиями звезды другого уровня. По мнению Солнцева, он делает свою работу плохо, если ему угрожает Анастасия.

«Хочу, чтоб мне звонил с угрозами Киркоров или Пугачева», — подытожил шоумен.

Напомним, одним из победителей проекта «Суперстар! Возвращение» стал певец Шура. По словам источников, за кулисами исполнителю требовалась помощь врача.