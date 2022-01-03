«Это часть нашей истории»: политолог Асафов объяснил важность фильма «Гранит»

Политолог, политический обозреватель Александр Асафов в разговоре с ФАН объяснил значимость фильма режиссера Дениса Нейманда «Гранит» для общества.

Премьера фильма, рассказывающего о работе российских инструкторов в Мозамбике, состоялась 28 декабря. Он создан на основе реальных событий, что, по мнению Асафова, крайне важно в современном мире.

«Американцы давно поняли, что кино — это часть их машины пропаганды, об этом когда-то давно и писал В. И. Ленин. Безусловно, любое кино — вне зависимости от того, кем оно снято, — несет важный идеологический заряд», — отмечает собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Политолог ставит в пример историю войны во Вьетнаме. По словам Асафова, можно найти массу подтверждений в исторических документах, фото и видео поражения американцев и их бегства из Сайгона.

«Но в голливудском кинематографе показано, что американцы вьетнамскую войну выиграли. В массовом сознании существует только та история, которую показывали в фильмах именитых режиссеров. Конечно, обывателю скучно читать, что на самом деле происходило. Да и по большей части он не имеет на это ни времени, ни возможности, ни интереса. А в кино он информацию получает. Конечно, именно поэтому такой способ донесения и политической позиции, и исторической правды, и ряда других обстоятельств, в том числе связанных с человеческими трагедиями, очень важен», — объясняет политический обозреватель.

кадр из фильма «Гранит» /

По этим причинам картину режиссера Дениса Нейманда и другие ленты, созданные на основе реальных событий, Александр Асафов считает крайне важными для современного гражданина.

«Фильмы о героизме русских людей не только в известные исторические события, но и в неизвестных ситуациях, в том числе и в Африке, Сирии и других странах, — это, безусловно, важно, поскольку это тоже является частью нашей истории, истории, которую мы еще не знаем. Я имею в виду, общество в широком смысле еще с этим не сталкивалось. Поэтому, конечно, подобные фильмы важны, хотелось бы, чтобы их было больше», — заключил политолог.

Ранее мнением о фильме «Гранит» поделился политический аналитик Станислав Яковлев (Ортега). Он считает, что подобные картины важны и ценны для современного общества, так как обличают всю жестокость действий преступных группировок в Африке.