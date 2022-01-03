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Фото Зеленского с собаками навело подписчиков на мысли о Порошенко

Общество
Фото Зеленского с собаками навело подписчиков на мысли о Порошенко
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 3 января. Подписчики президента Украины Владимира Зеленского бурно отреагировали на его последнюю публикацию в Instagram. На фото глава государства сидит дома на тренажере, рядом с ним — две собаки.

Зеленский в подписи к посту пожелал фолловерам «бодрого утра».

«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года» — написал он.

Пользователи поинтересовались, почему одну из собак президента зовут Петя. Они предположили, что питомец получил кличку в честь бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

«Уровень троллинга, который мы заслужили»;

«Петя… Петр Порошенко?»;

«Я не про того Петю подумала»;

«Петя не спит, он в Польше», — написали украинцы.

Некоторые сделали неожиданный вывод, что Порошенко действительно превратился в собаку.

Бывший президент в декабре отправился в длительную дипломатическую поездку. В ее рамках он посетит Турцию и Польшу. На Украине он подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. В ответ партия политика подала заявления в СБУ о госизмене со стороны Зеленского, пишет Радио Sputnik.

Сам Петр Порошенко говорил, что вернется в страну в середине января и ответит на все обвинения. По его словам, он является фигурантом 130 уголовных дел, 40 их которых уже закрыты.

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Все новости / Общество / Фото Зеленского с собаками навело подписчиков на мысли о Порошенко
украина порошенко зеленский собака
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