Кубань стала лидером среди регионов РФ по выпуску игристых вин

Москва, 3 января. Лидером по производству игристых вин среди российских регионов стал Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства РФ.

С января по ноябрь 2021 года на Кубани было выпущено 4,9 миллиона декалитров продукции. На втором месте расположился Дагестан: местные виноделы произвели за этот период 1,9 миллиона декалитров.

В число ведущих регионов также попали Северная Осетия — Алания, Санкт-Петербург и Севастополь. Всего производство игристых вин и шампанского в России за 11 месяцев минувшего года составило 11,3 миллиона декалитров, сообщили в ведомстве.

Ассоциация производителей игристых вин предложила поднять минимальную розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. По мнению бизнеса, МРЦ следует повысить со 169 рублей за 0,75 литра до 199 рублей.