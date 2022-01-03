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Кубань стала лидером среди регионов РФ по выпуску игристых вин

Экономика
Кубань стала лидером среди регионов РФ по выпуску игристых вин
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 3 января. Лидером по производству игристых вин среди российских регионов стал Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства РФ.

С января по ноябрь 2021 года на Кубани было выпущено 4,9 миллиона декалитров продукции. На втором месте расположился Дагестан: местные виноделы произвели за этот период 1,9 миллиона декалитров.

В число ведущих регионов также попали Северная Осетия — Алания, Санкт-Петербург и Севастополь. Всего производство игристых вин и шампанского в России за 11 месяцев минувшего года составило 11,3 миллиона декалитров, сообщили в ведомстве.

Ассоциация производителей игристых вин предложила поднять минимальную розничную цену на шампанское с 2022 года почти на 18%. По мнению бизнеса, МРЦ следует повысить со 169 рублей за 0,75 литра до 199 рублей.

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алкоголь вино напитки
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