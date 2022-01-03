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Инфляция в Турции побила двадцатилетний антирекорд

Весь мир
Инфляция в Турции побила двадцатилетний антирекорд
Федеральное агентство новостей  /  Mustafa Kaya / Xinhua

Анкара, 3 января. Минувший 2021 год побил двадцатилетний антирекорд по уровню инфляции, сообщает Институт статистики Турции (Turkstat). По итогам прошлого месяца потребительские цены в стране выросли за год на 36,1%, и это при условии, что в ноябре данный показатель составлял 21,3%.

Такой уровень инфляции является самым высоким с октября 2002 года, когда она достигла 33,45%. В тот период банки лишились ликвидных средств, а власти полностью отменили контроль государства над валютой, в результате чего стоимость одного доллара в обменниках тогда приближалась к миллиону турецких лир. Это случилось незадолго до прихода к власти «Партии справедливости и развития» (ПСР), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Спустя почти 20 лет глава Турции пошел на внедрение своих экономических инициатив, заключавшихся в понижении процентной ставки Центробанка, что в результате стало одной из причин обрушения курса национальной валюты (лира потеряла более 40% своей стоимости), а как следствие — падения покупательной способности граждан.

Примечательно, что 2002 году Эрдоган приобрел популярность у населения именно за счет эффективных шагов по преодолению кризиса. Однако новые проблемы страны спустя два десятилетия возникли именно из-за его веры в нестандартные финансовые стратегии, курсом которых теперь следует Анкара, несмотря на критику со стороны оппозиции, экспертов и простых турок. В преддверии следующих президентских выборов, намеченных на 2023 год, перед Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией стоит непростая задача вернуть благосклонность населения, разочарованного политикой государственного руководства.

Турецкая инфляция побила двадцатилетний антирекорд
Global Look Press / Idil Toffolo/Keystone Press Agency

Однако по мнению Эрдогана, причиной высокой инфляции в стране являются именно завышенные процентные ставки. При этом лидер рассчитывает перестроить государственную экономику по примеру Китая и хочет добиться финансового успеха за счет увеличения числа производств и продвижения их продукции по низким ценам. Как ранее отмечал сам президент, ощутимых результатов следует ждать в течение ближайших шести месяцев.

Тем не менее от повышения процентных ставок наибольший ущерб был нанесен среднему классу и малым предприятиям, что новая политика, похоже, не берет в расчет. В то же время нынешняя риторика властей напоминает о событиях кризиса 2001 года — тогда власти тоже говорили, что девальвация валюты поможет в развитии экспорта.

Ситуация сейчас столь нестабильна, что даже последняя публикация сведений о годовой инфляции привела к снижению курса турецкой валюты еще на 2%. И если только накануне доллар стоил 13,45 лир, то сегодня утром — 13,65.

При этом не факт, что распространяемая официальными источниками Анкары информация полностью достоверна. Институт статистики Турции неоднократно критиковался оппозицией и экономическими экспертами из-за намеренного занижения цифр. Так, например, еще в начале декабря Turkstat говорил о повышении цен в стране на 21,31%, а Исследовательская группа по инфляции (ENAG) сообщала, что этот показатель достиг 58,65%.

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