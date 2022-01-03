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Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии

  /   Обновлено: 03 января 2022 15:24
Спорт
Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии
instagram.com  /  @natali_nepryaeva

Валь-ди-Фьемме, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в женском масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски».

Лидер общего зачета многодневки «Тур де Ски» Наталья Непряева одержала победу в женской гонке с общего старта классическим стилем на этапе в Валь-ди-Фьемме. Российская лыжница преодолела десятикилометровую дистанцию за 29 минут 51,3 секунды, сообщает RT. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, уступившая Непряевой 3,7 секунды. Финская лыжница Криста Пярмякоски замкнула тройку призеров.

Ранее Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски». Соревнования проходили в немецком Оберстдорфе.

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