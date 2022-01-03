Неопознанные беспилотники атаковали силы международной коалиции в Ираке

Багдад, 3 января. Два неопознанных беспилотных летательных аппарата атаковали силы возглавляемой США международной коалиции в аэропорту Багдада. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, нападению подверглась военная база «Виктория», которая расположена в международном аэропорту Багдада. Оба дрона были уничтожены системами ПВО при подлете к базе, поэтому в результате нападения никто не пострадал.

Стоит отметить, что атака была организована во вторую годовщину убийства иранского генерала, командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По данным журналистов, на обломках уничтоженных беспилотников были обнаружены надписи «Месть вождя» и «Месть Сулеймани».

Напомним, Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара, санкционированного экс-президентом США Дональдом Трампом. Накануне в Багдаде прошла крупная демонстрация в память об иранском генерале. В шествии приняли участие несколько тысяч человек, которые скандировали «смерть Америке». Демонстранты также несли флаги Ирака и портреты генерала.