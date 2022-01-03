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Донбасс сегодня: радикалы захватили школу в Луганской области, ВСУ сожгли свой блиндаж
Политика
Донбасс сегодня: радикалы захватили школу в Луганской области, ВСУ сожгли свой блиндаж
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 3 января. Украинские военные разгромили заведение общепита. Десантники ВСУ сожгли собственный блиндаж и дорогостоящее военное имущество. Радикалы захватили школу в Луганской области и обустраивают в ней штаб. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки обстрелов и боевых столкновений в зоне гражданского вооруженного противостояния в Донбассе не зафиксировано. Всего за прошедшую неделю украинские войска четыре раза обстреливали неподконтрольные Киеву территории, удары пришлись на населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Несмотря на затишье на линии боевого соприкосновения, подготовка к эскалации конфликта киевскими подразделениями идет полным ходом. Разведка ДНР и ЛНР, а также беспилотники ОБСЕ фиксируют стягивание Вооруженными силами Украины техники и вооружений в зону ООС. За неделю выявлено более полусотни единиц, преимущественно это боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Инциденты в рядах ВСУ

Практически каждый праздник в «сильнейшей армии континента» происходят небоевые потери. В Народной милиции ДНР сообщают о пожаре на позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который устроили сами украинские военные во время распития алкоголя. Результатом возгорания стало полное уничтожение блиндажа и дорогостоящего военного имущества, ожоги получили трое десантников. Огнем уничтожены бронежилеты, прибор ночного видения американского производства AN/PVS-14 и несколько радиостанций «Моторола».

Еще одно ЧП, связанное с распитием алкогольных напитков, произошло в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. В расположении одного из подразделений бригады обнаружен мертвым военнослужащий — матрос Шкирда. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем. 

Также стало известно, что место службы оставили сразу 36 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, отмечают в донецком управлении Народной милиции. И это только за неделю. Комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Восток» срочно направлена в бригаду для решения вопроса.

Донбасс сегодня: радикалы захватили школу в Луганской области, ВСУ сожгли свой блиндаж
Федеральное агентство новостей /

Украинские военные разгромили заведение общепита

В Луганской области группа «освободителей» Украины из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ разнесла кафе, персонал которого отказался обслуживать солдат после закрытия заведения. Кроме того, военнослужащие жестоко избили официанта, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

Инцидент произошел в поселке Новоайдар Луганской области. Во время потасовки работники заведения успели вызвать наряд полиции, который задержал двух дебоширов. Украинские военнослужащие были в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время командование бригады пытается уладить конфликтную ситуацию.

Радикалы захватили школу в Луганской области

Члены националистического подразделения захватили в селе Валуйское Луганской области здание общеобразовательной школы, сообщили корреспонденту ФАН в управлении Народной милиции ЛНР. На объекте радикалы развернули штаб управления огнем артиллерии, в учебных классах они оборудуют огневые позиции.

На школьной и прилегающей к ней территории разведка луганчан фиксирует концентрацию военной техники, постоянный подвоз аппаратуры артиллерийской разведки и радиостанций. В Луганске заявляют, что такое поведение противника — грубое нарушение договоренностей о прекращении огня.

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