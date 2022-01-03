Снижение объемов прокачки газа через украинскую ГТС стало серьезной проблемой для Киева

Киев, 3 января. Россия транспортировала 41,7 млрд кубометров газа через территорию Украины, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд кубометров и 45,8 млрд кубометров, сообщает РИА Новости.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отметил, что Россия использовала забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода — на 91%.

Макогон заявил, что Украина готова транспортировать почти на 100 млрд кубометров газа больше, чем в 2021 году. Глава украинской энергетической компании указал на отсутствие проблем с мощностями для транзита дополнительных объемов cshmz. По его мнению, Россия отказывается увеличивать поставки газа в ЕС.

В 2019 году Россия и Украина договорились продолжать транзит газа через украинскую территорию. «Газпром» гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров сырья в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Но в октябре 2021 года Сергей Макогон предложил России продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего.