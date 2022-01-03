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Митрахович отметил спекулятивную составляющую газовых цен в ЕС

Экономика
Митрахович отметил спекулятивную составляющую газовых цен в ЕС
vk.com  /  Станислав Митрахович

Москва, 3 января. Спекулянты взвинчивают цены на газ в Европе, реагируя на неоднозначные заявления политиков, указал в интервью «Украине.ру» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Он отметил, что вместо признания очевидных ошибок в регулировании рынков энергетики европейская бюрократия продолжает упорствовать. Например, Еврокомиссия недавно предложила запретить долгосрочные контракты на поставки газа с 2050 года. Особое внимание эксперт уделил заявлениям, звучащим со стороны новых немецких министров, из-за чего на рынке сохраняется нестабильность.

«И вот, например, выходит один министр, говорит, что он за проект, а потом выходят министр иностранных дел и министр экономики и энергетики, и вот они рассказывают, что проект не нужен. Конечно, спекулянты реагируют и на это взвинчиванием цен», — уточнил Митрахович.

Аналитики ранее сообщили, что запуск «Северного потока — 2» позволит снизить напряженность на европейском рынке газа. Однако определяющим фактором остается готовность «Газпрома» к увеличению поставок.

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газ европа митрахович
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