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Звезда Comedy Woman Мария Кравченко лишилась 70% волос из-за коронавируса

Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко лишилась 70% волос из-за коронавируса
instagram.com  /  @kravacomedy

Москва, 3 января. Звезда юмористического шоу Comedy Woman и актриса Мария Кравченко призналась, что потеряла больше половины волос из-за болезни. На прическе знаменитости крайне негативно отразился коронавирус.

Кравченко неожиданно сменила имидж и сделала короткую стрижку, однако это оказалось вовсе не спонтанной прихотью. Артистка рассказала в интервью «7Дней», что пошла на вынужденные меры.

«Я просто потеряла процентов 60–70 волос после ковида», — пожаловалась знаменитость.

По словам актрисы, из-за выпадения волос она выглядела так, будто прошла курс химиотерапии. Кравченко обратилась к трихологу, который прописал ей лечение, однако восстановление может продлиться месяцы. В связи с этим звезда Comedy Woman заказала себе парик из США, но затем выяснилось, что ждать его тоже нужно очень долго.

«Вот такая это сейчас востребованная услуга. А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься», — пояснила актриса.

Артистка предупредила стилиста, что она публичный человек, и не может выглядеть плохо. Мастер, по словам Кравченко, сильно нервничала, но в итоге хорошо выполнила свою работу.

Ранее о проблемах с волосами рассказала жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит. Она призналась, что страдает от алопеции.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда Comedy Woman Мария Кравченко лишилась 70% волос из-за коронавируса
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