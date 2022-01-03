Объем добычи газа в РФ увеличился на 10% за 2021 год

Москва, 3 января. Добыча голубого топлива в России по итогам 2021 года возросла на 10% относительно 2020 года и достигла 762,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК с учетом поправки на високосный год.

Крупнейшая независимая газовая компания «НОВАТЭК» в минувшем году произвела 77,22 млрд «кубов». Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд кубических метров.

Сведения по «Газпрому» ЦДУ ТЭК отдельно не оглашает. Они включены как «расчетные» в объем добычи «прочих недропользователей», которые в 2021 году добыли 549,33 млрд кубометров сырья.

«Газпром» по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю компании финансовый результат, сообщил накануне глава предприятия Алексей Миллер. Из этого следует, что дивиденды предприятия также станут абсолютно рекордными.