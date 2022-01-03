Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 января 15:32
15:31
Происшествия
Житель Ульяновска погиб при пожаре в многоэтажке
15:30
Общество
Заведения общепита и ТРЦ стали доступны со 2 января только петербуржцам с QR-кодом
15:30
Общество
Почему российские Деды Морозы и Снегурочки не боятся конкуренции со стороны американцев
15:30
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сдать бесплатно в праздники в самарских ТЦ
15:25
Общество
Ученые Университета Макгилла выяснили, что COVID-19 заставил американцев поглупеть
15:24
Спорт
Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии
15:24
Экономика
Система дала сбой: что может спасти Великобританию от энергокризиса
15:23
Армия
Неопознанные беспилотники атаковали силы международной коалиции в Ираке
15:20
Общество
Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего снимаются подобные фильмы
15:20
Экономика
Снижение объемов прокачки газа через украинскую ГТС стало серьезной проблемой для Киева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Объем добычи газа в РФ увеличился на 10% за 2021 год

Экономика
Объем добычи газа в РФ увеличился на 10% за 2021 год
gazprom.ru

Москва, 3 января. Добыча голубого топлива в России по итогам 2021 года возросла на 10% относительно 2020 года и достигла 762,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК с учетом поправки на високосный год.

Крупнейшая независимая газовая компания «НОВАТЭК» в минувшем году произвела 77,22 млрд «кубов». Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд кубических метров.

Сведения по «Газпрому» ЦДУ ТЭК отдельно не оглашает. Они включены как «расчетные» в объем добычи «прочих недропользователей», которые в 2021 году добыли 549,33 млрд кубометров сырья.

«Газпром» по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю компании финансовый результат, сообщил накануне глава предприятия Алексей Миллер. Из этого следует, что дивиденды предприятия также станут абсолютно рекордными.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Объем добычи газа в РФ увеличился на 10% за 2021 год
газ добыча газа цду тэк
Комментировать